Multan a Dimitrievski por asegurar que Agirrezabala juega por contrato
El portero internacional con Macedonia únicamente ha jugado la Copa del Rey con el Maracena
Granada
Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:27
Stole Dimitrevski, portero 'ex' del Granada ahora en el Valencia, será multado económicamente por su club al asegurar que Julen Agirrezabala juega en su lugar ... por contrato. «Le garantizan el 30% de los minutos; no hay competencia», lamentó el guardameta internacional absoluto con Macedonia durante una entrevista a un medio de comunicación de su país. Su entrenador, Carlos Corberán, confirmó este jueves la sanción en aplicación del régimen interno tras negar además la insinuación después de que el exrojiblanco pidiera perdón al vestuario.
En lo que va de temporada, Dimitrievski únicamente jugó en la Copa del Rey contra el Maracena en Los Cármenes, sin goles en contra y 'manita' de su equipo. El portero fue captado para el filial del Granada en 2013 y contribuyó a su ascenso hasta Segunda B antes de aparecer fugazmente por el primer equipo de la mano de Joaquín Caparrós. En 2016 firmó por el Gimnàstic de Tarragona para asentarse en Segunda división y de ahí recaló en el Rayo Vallecano, en el que jugó seis campañas hasta fichar por el Valencia el curso pasado.
