Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Stole Dimitrievski juega un balón en Los Cármenes contra el Maracena. Valencia CF
'Ex' del Granada CF en el Valencia

Multan a Dimitrievski por asegurar que Agirrezabala juega por contrato

El portero internacional con Macedonia únicamente ha jugado la Copa del Rey con el Maracena

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 15:27

Comenta

Stole Dimitrevski, portero 'ex' del Granada ahora en el Valencia, será multado económicamente por su club al asegurar que Julen Agirrezabala juega en su lugar ... por contrato. «Le garantizan el 30% de los minutos; no hay competencia», lamentó el guardameta internacional absoluto con Macedonia durante una entrevista a un medio de comunicación de su país. Su entrenador, Carlos Corberán, confirmó este jueves la sanción en aplicación del régimen interno tras negar además la insinuación después de que el exrojiblanco pidiera perdón al vestuario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour lanza un 2x1 en un aceite de oliva virgen extra premium de Carbonell
  2. 2 Este será el peor día de la invasión ártica en Granada: temperaturas bajo cero y posibles nevadas
  3. 3 El pequeño pueblo de 40 habitantes de Granada que consigue tener su primer bar-tienda de alimentos
  4. 4 La Vuelta 2026 acabará en Granada
  5. 5

    Las balizas obligatorias desde 2026, nuevo objetivo de los ladrones de coches de Granada
  6. 6 El antiguo Hotel Luz de Constitución se transforma en el nuevo Hotel Martina
  7. 7 Granada, elegido como segundo mejor destino de España para pasar la Navidad
  8. 8 La autovía a la Costa Tropical reabre por adelantado y ya se puede circular en dirección Granada
  9. 9

    Un dermatólogo alerta de los efectos del frío seco y la contaminación de Granada en la piel: «Ya empiezo a ver brotes»
  10. 10 Las garnachas mexicanas llegan a Granada: «Es comida callejera que no se ve aquí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Multan a Dimitrievski por asegurar que Agirrezabala juega por contrato

Multan a Dimitrievski por asegurar que Agirrezabala juega por contrato