Rubén Sánchez se despide «como si llevara toda una vida»

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 5 de junio 2025, 17:17 Comenta Compartir

Rubén Sánchez se despidió del Granada «como si llevara toda una vida» en el club. «Fue un año increíble, que me dio más de lo que jamás imaginé (...) Me llevo un aprendizaje inmenso, tanto en lo profesional como en lo personal», expresó el lateral derecho, que por lo pronto vuelve al Espanyol tras su cesión. «Duele no haber conseguido el objetivo tan deseado del ascenso que tanto soñábamos y merecíamos disfrutar juntos. Ojalá haber podido devolverlos en el campo todo el cariño que me habéis dado», lamentó.

«Gracias al Granada CF por abrirme las puertas de una institución histórica, a la ciudad por hacerme sentir como uno más, al 'staff' y servicios médicos, a compañeros que hoy son amigos, a los que confiaron en mí y, sobre todo, a una afición de Primera, cuya cercanía y cariño me emocionaron cada día», dedicó Rubén Sánchez. «La 'eterna lucha' queda grabada para toda la vida en mi corazón. Siempre, un granadinista más», concluyó.