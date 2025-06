La reivindicación de Raúl Fernández: «Decían que estaba ya mayor...»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 6 de junio 2025, 18:18 Comenta Compartir

El exrojiblanco Raúl Fernández aprovechó la fiesta del Mirandés por la clasificación para el 'play off' de ascenso a Primera división este pasado jueves para ... reivindicarse. «Decían que estaba ya mayor, que ya no paraba, que ya no valía... ¡los cojones!», vociferó el portero en referencia a su salida del Granada hace un año para luego animar a su afición a soñar con «lo más bonito, lo mejor» ya de cara a la eliminatoria con el Racing.

Raúl Fernández, a sus 37 años, peleará por el ascenso en la promoción tras acumular hasta 16 porterías a cero en Liga. Apenas concedió 40 goles, únicamente superado por Dituro (Elche) por el trofeo Zamora que ya conquistó en 2023 con el Granada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión