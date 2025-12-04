El Leganés destituye a Paco López tras caer en Copa

El Leganés decidió destituir al exrojiblanco Paco López como entrenador horas después de caer eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete en Butarque. ... Esa nueva derrota siguió a las dos anteriores en Liga, ante Zaragoza y Almería. En la segunda ronda del torneo del KO, un gol en propia puerta de Marvel a la vuelta del descanso precedió a otro casi seguido de Lazo pese a recortar distancias ya sobre la bocina Naim García. Se da la curiosidad de que el técnico tenía enfrente a otros exrojiblancos como Carlos Neva, Antonio Puertas, Jesús Vallejo o Pepe Sánchez.

Más allá de su eliminación de la Copa, el Leganés se asoma a los puestos de descenso en Segunda división. Los pepineros cierran el corte por la permanencia con los mismos 18 puntos del Andorra, que sí se encuentra en la zona roja. Una de sus cuatro victorias con Paco López fue precisamente en Los Cármenes, con seis empates y seis derrotas por lo demás.

La destitución de Paco López se convierte en la novena en lo que va de temporada en la categoría de plata tras las de Johan Plat en el Castellón, Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Asier Garitano en el Sporting, Gabi en el Zaragoza, Fran Justo en el Mirandés, Sergi Guilló en el Huesca, Sergio Pellicer en el Málaga e Ibai Gómez en el Andorra. El valenciano, en concreto, encadena tres ceses consecutivos tras los que sufrió en el Cádiz el curso pasado y en el Granada en el anterior.