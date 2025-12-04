Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Paco López, en una fotografía de archivo. CD Leganés

'Ex' del Granada CF

El Leganés destituye a Paco López tras caer en Copa

El conjunto pepinero se vio apeado en casa por el Albacete tras dos derrotas en Liga

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:31

Comenta

El Leganés decidió destituir al exrojiblanco Paco López como entrenador horas después de caer eliminado de la Copa del Rey contra el Albacete en Butarque. ... Esa nueva derrota siguió a las dos anteriores en Liga, ante Zaragoza y Almería. En la segunda ronda del torneo del KO, un gol en propia puerta de Marvel a la vuelta del descanso precedió a otro casi seguido de Lazo pese a recortar distancias ya sobre la bocina Naim García. Se da la curiosidad de que el técnico tenía enfrente a otros exrojiblancos como Carlos Neva, Antonio Puertas, Jesús Vallejo o Pepe Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por abandonar a su hija en un autobús de Granada a Bilbao
  2. 2

    Incautan más de 2.500 plantas de marihuana en varias viviendas del centro de Santa Fe
  3. 3 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  4. 4 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  5. 5 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  6. 6 Spencer Tunick y Cervezas Alhambra desvelan la imagen final de «Retrato Alhambra 1925»
  7. 7 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  8. 8 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  9. 9 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  10. 10 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Leganés destituye a Paco López tras caer en Copa

El Leganés destituye a Paco López tras caer en Copa