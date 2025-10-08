La insuficiente reacción de Las Palmas con Diego Martínez

La UD Las Palmas visitará Los Cármenes después de que Diego Martínez no pudiera emular allí el éxito que sí tuvo en el Granada. El ... mejor entrenador en la historia rojiblanca, artífice del 'EuroGranada', fue quien trató de impedir el último descenso 'pío-pío' sin lograrlo finalmente. Seis victorias en las nueve primeras jornadas al frente del equipo no fueron suficientes como reacción al pasarse sin ganar las seis últimas.

Ni un partido había vencido Las Palmas cuando Diego Martínez tomó sus riendas hace justamente un año, con apenas tres empates con Luis Carrión como prolongación de una racha que ya venía de la temporada anterior con García Pimienta pese a la permanencia. El 'chamán', que venía de encadenar las destituciones en el Espanyol y el Olympiacos, debutó con remontada en Valencia y también logró que su equipo se impusiera al Girona por el estreno en Gran Canaria.

Las Palmas perdió por primera vez con Diego Martínez en casa del Atlético de Madrid pero volvió a ganar en la del Rayo Vallecano. Tampoco una primera derrota como local con el Mallorca impidió que los amarillos encadenasen otros dos triunfos con el prestigio de hacerlo con el Barcelona en Montjuic –revalidando el 'chamán' la del Granada en 2021– y de vuelta a Gran Canaria con el Valladolid, con un empate en la visita a la Real Sociedad y una nueva conquista en el estadio propio con el Espanyol a modo de revancha personal.

Nada volvió a ser lo mismo para Diego Martínez en Las Palmas después de Navidad. Los amarillos se pasarían tres meses sin ganar, hasta doce jornadas para volver a los puestos de descenso con una tensión creciente en sus comparecencias de prensa, sin más recaudación que las tablas con Osasuna y Alavés en casa y Valladolid y Celta fuera. Dos nuevos triunfos consecutivos, con remontada en Getafe y frente al Atlético, devolvieron la esperanza al conjunto 'pío-pío' con el 'chamán' ya más que cuestionado, pero ya no volvería a sumar ni un punto con un margen cada vez menor.

Una derrota en San Mamés y otras dos en Gran Canaria con Valencia y Rayo dejaron a la UD Las Palmas obligada a ganar en Sevilla, precisamente en el Sánchez-Pizjuán al que tanto cariño guarda Diego Martínez por su formación hispalense. Ya no habría milagro posible a falta aún de dos jornadas por disputarse, con nuevos tropiezos ante Leganés y Espanyol sin marcar incluso en las cuatro últimas. La renovación automática por una temporada más en caso de permanencia quedó así en papel mojado.

Viejos conocidos

A Diego Martínez le acompañaron en Las Palmas dos viejos conocidos de su etapa en el Granada como Raúl Espínola, su segundo entrenador, y el preparador físico Víctor Lafuente. Ahora, todos aguardan una oportunidad como la que en su día les brindó Antonio Cordón, antiguo supervisor deportivo del Granada a través del grupo Hope y ahora director de fútbol del Sevilla, en el Olympiacos. En Granada permaneció Juan Carlos 'El Pescao' Fernández, recuperado para el cuerpo técnico de Fran Escribá y respetado luego por Pacheta tras pasar por el Femenino.