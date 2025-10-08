Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diego Martínez dirige a Las Palmas durante su último partido allí. Las Palmas

Próximo rival del Granada

La insuficiente reacción de Las Palmas con Diego Martínez

Exrojiblanco ·

El mejor entrenador en la historia rojiblanca fue quien trató de impedir el último descenso 'pío-pío' sin éxito finalmente

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:23

Comenta

La UD Las Palmas visitará Los Cármenes después de que Diego Martínez no pudiera emular allí el éxito que sí tuvo en el Granada. El ... mejor entrenador en la historia rojiblanca, artífice del 'EuroGranada', fue quien trató de impedir el último descenso 'pío-pío' sin lograrlo finalmente. Seis victorias en las nueve primeras jornadas al frente del equipo no fueron suficientes como reacción al pasarse sin ganar las seis últimas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  4. 4 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 Llegan máquinas expendedoras que te darán dinero si introduces un recipiente
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La insuficiente reacción de Las Palmas con Diego Martínez

La insuficiente reacción de Las Palmas con Diego Martínez