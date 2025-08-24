Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gonzalo Villar celebra su golazo. Dinamo de Zagreb

'Ex' del Granada

Villar marca y presume de escudo ya en Croacia

Carlos Neva, Józwiak y Bastón permanecen sin equipo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 24 de agosto 2025, 11:07

Gonzalo Villar marca ya con el Dinamo de Zagreb en Croacia. El centrocampista murciano, a quien el Granada vendió por tres millones de euros a ... la conclusión de la temporada pasada, se destapó con un zurdazo desde la frontal hacia la misma escuadra tras un gran control orientado previo lejos del área aún para contribuir a la última victoria de su equipo, la cuarta consecutiva ya para situarse líder. Villar ejerció de revulsivo tras quedarse sin jugar en la jornada anterior después de dos primeras titularidades y al celebrar su tanto pidió ruido y presumió de escudo.

