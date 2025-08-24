Villar marca y presume de escudo ya en Croacia

Gonzalo Villar marca ya con el Dinamo de Zagreb en Croacia. El centrocampista murciano, a quien el Granada vendió por tres millones de euros a ... la conclusión de la temporada pasada, se destapó con un zurdazo desde la frontal hacia la misma escuadra tras un gran control orientado previo lejos del área aún para contribuir a la última victoria de su equipo, la cuarta consecutiva ya para situarse líder. Villar ejerció de revulsivo tras quedarse sin jugar en la jornada anterior después de dos primeras titularidades y al celebrar su tanto pidió ruido y presumió de escudo.

Del resto de futbolistas que salieron del Granada este verano, también marcó ya con su nuevo equipo Miguel Rubio, que inició tras salir desde el banquillo la remontada del Espanyol contra el Atlético de Madrid en la primera jornada del campeonato. Allí permanece aún por reestrenarse Rubén Sánchez tras volver de su cesión. Sí actuó de inicio ya Miguel Ángel Brau con el Cardiff City en la EFL Cup, suplente por ahora en la Championship, y ya aguarda su primera oportunidad Ricard Sánchez en el Estoril de la máxima categoría portuguesa.

Continúan sin equipo todavía Carlos Neva, Kamil Józwiak y Borja Bastón. A diferencia de ellos, encontró acomodo rápido Diego Mariño en el Albacete, aunque debutara con cuatro goles durante el infartante empate de Almería. También empieza a ganarse la titularidad Marc Martínez en el Lugo de Primera RFEF, en amistosos por ahora, al igual que el canterano Juanma Lendínez en el Unionistas de Salamanca.

Cedidos

Cedido por el Granada en el Rayo Vallecano una temporada más, al activar una opción forzosa, Gerard Gumbau completó la visita al Neman Grodno bielorruso por la ida de la eliminatoria de clasificación para la Conference League aunque por ahora sea suplente en Liga. De aquellos que sí vistieron de rojiblanco el curso pasado pero bajo préstamo, Giorgi Tsitaishvili fue titular en las dos primeras jornadas con derrota del Metz en la Ligue 1 francesa y ya tiene sitio de inicio también Reinier en el Atlético Mineiro de su país tras una asistencia con el pecho a Hulk por su debut en un amistoso mientras que todavía andan resignados al rol de revulsivos tanto Abde Rebbach con el Alavés en Primera división como Siren Diao con el Cesena en la Serie B italiana al que esta vez lo mandó el Atalanta.

Además, Myrto Uzuni volvió a marcar con el Austin, de cabeza esta vez, pese a encadenar un tercer partido consecutivo sin ganar al perder en Montreal. El albanés rompió en julio una racha de trece encuentros seguidos sin 'mojar' que le ocasionaron críticas por las que cerró sus redes sociales incluso.