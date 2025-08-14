Escudero vuelve por primera vez desde el descenso de 2022

El exrojiblanco Sergio Escudero volverá este sábado a Los Cármenes por primera vez desde el descenso a Segunda división de 2022 que rubricó el empate ... sin goles con el Espanyol. El lateral izquierdo vallisoletano, que cumplirá 36 años el mes que viene, apunta a la titularidad incluso en el Deportivo al actuar de inicio durante sus dos últimos partidos amistosos en competencia ahora con el italiano Giacomo Quagliata.

La enésima luxación en el codo izquierdo impidió a Escudero volver a Los Cármenes con el Deportivo ya la temporada pasada, baja hasta octubre para luego recaer en enero hasta mayo. Sí jugó la última media hora del partido en Riazor. No llegó a cruzarse con el Granada durante sus dos campañas previas en el Valladolid; jugó en Primera mientras los rojiblancos lo hacían aún en Segunda, y sufrió un nuevo descenso cuando estos ascendieron.

Escudero terminó el curso pasado con catorce partidos, de los que fue titular en siete, con tres asistencias. Con el Granada jugó 29, de inicio en 16, con dos goles y un pase decisivo. Había firmado libre del Sevilla. El Deportivo cuenta además con el granadino Ximo Navarro, que procede de Guadahortuna aunque se crio en Mallorca.