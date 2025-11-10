Isma Ruiz: «Claro que me gustaría volver al Granada»

Isma Ruiz, exfutbolista del Granada y canterano del club ahora en el Córdoba, reconoció su deseo por regresar algún día donde se formó durante una ... entrevista en el programa 'Gol a gol' de Canal Sur. «Fue mi casa, donde debuté en Primera división y en la Europa League con Diego Martínez, y claro que me gustaría volver algún día a Los Cármenes aunque sí que es verdad que siempre se dijo que para un canterano es más complicado. Tuve que salir cedido al Ibiza y a la vuelta decidí no renovar y fue cuando firmé por el Córdoba», abundó.

Titular en todas las jornadas que van en Segunda división hasta ahora, y únicamente sustituido ya al final de la primera, Isma Ruiz terminó de hacerse futbolista profesional en el Córdoba tras ascender desde Primera RFEF hace dos campañas. El curso pasado ya fue de la partida en sus 35 partidos, con dos goles, y ahora lleva dos asistencias. Ya se reencontró con el Granada en los dos últimos derbis entre ambos equipos, con derrota por la mínima en Los Cármenes y 'manita' sobre los rojiblancos en El Arcángel.

Isma Ruiz se quedó en catorce partidos con el primer equipo del Granada, con seis titularidades. Su actuación más destacada tuvo lugar durante la remontada sobre el Atlético de Madrid como vigente campeón de Liga en el Zaidín, con Robert Moreno como entrenador en diciembre de 2021.