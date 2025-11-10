Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Isma Ruiz sale a un partido con el Córdoba. Instagram de Isma Ruiz

Exrojiblanco en el Córdoba

Isma Ruiz: «Claro que me gustaría volver al Granada»

«Allí siempre se dice que para un canterano es más complicado, pero fue mi casa», admite en 'Gol a Gol'

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:24

Isma Ruiz, exfutbolista del Granada y canterano del club ahora en el Córdoba, reconoció su deseo por regresar algún día donde se formó durante una ... entrevista en el programa 'Gol a gol' de Canal Sur. «Fue mi casa, donde debuté en Primera división y en la Europa League con Diego Martínez, y claro que me gustaría volver algún día a Los Cármenes aunque sí que es verdad que siempre se dijo que para un canterano es más complicado. Tuve que salir cedido al Ibiza y a la vuelta decidí no renovar y fue cuando firmé por el Córdoba», abundó.

