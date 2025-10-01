El exrojiblanco Alberto Lejárraga sufre presuntos insultos homófobos durante un partido: «Queda mucho por avanzar»

El portero exnazarí Alberto Lejárraga fue víctima de presuntos insultos homófobos durante un partido en el campo del Rayo Majadahonda. Así lo reflejó la UD ... San Sebastián de los Reyes en un comunicado. «Este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol ni en ninguna parte de la sociedad. Nuestro compromiso es con un deporte libre de odio y discriminación», rezó el escrito.

«En la segunda parte del partido, nuestro portero actuó en la portería más cercana a los ultras del Rayo Majadahonda. Desde el principio escuchó ciertos comentarios feos relacionados con su condición sexual. Cuando le tocó iniciar la jugada sobre el minuto 60, la cosa se fue de madre y tuvo que parar. Avisó al colegiado, que cumplió con el protocolo antiviolencia a rajatabla», señalaron fuentes de la entidad a IDEAL.

«Se avisó al delegado del Rayo Majadahonda y, acto seguido, se emitió un mensaje por megafonía para que los insultos cesaran. Todo se calmó y luego miembros del club pidieron disculpas en privado. Todavía queda mucho por avanzar en este tema dentro de nuestro deporte», aseguraron.

Alberto Lejárraga, que jugó en el filial del Granada entre 2017 y 2019, alcanzó la viralidad con una publicación en redes sociales que revelaba la relación que mantenía con un joven granadino, hoy día su marido tras casarse ambos el pasado mes de agosto.