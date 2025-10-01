Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alberto Lejárraga, en un encuentro con su equipo. R. I.
Homofobia en el fútbol

El exrojiblanco Alberto Lejárraga sufre presuntos insultos homófobos durante un partido: «Queda mucho por avanzar»

El San Sebastián de los Reyes, club de la supuesta víctima, asegura que la directiva rival «pidió disculpas» tras el encuentro ante los hechos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 1 de octubre 2025, 21:13

El portero exnazarí Alberto Lejárraga fue víctima de presuntos insultos homófobos durante un partido en el campo del Rayo Majadahonda. Así lo reflejó la UD ... San Sebastián de los Reyes en un comunicado. «Este tipo de comportamientos no tienen cabida en el fútbol ni en ninguna parte de la sociedad. Nuestro compromiso es con un deporte libre de odio y discriminación», rezó el escrito.

