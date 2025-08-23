Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Loïc Williams pugna por un balón aéreo en Ipurua. LOF
Baja en el Granada

La expulsión de Loïc Williams abre un nuevo agujero atrás

La roja del zurdo en Ipurua supuso la segunda consecutiva de un central en una defensa ya de por sí maltrecha

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 23 de agosto 2025, 11:46

La expulsión de Loïc Williams en Ipurua abrió un nuevo agujero en la defensa ya de por sí maltrecha del Granada. La vuelta de Manu ... Lama tras cumplir castigo por su propia roja contra el Deportivo de La Coruña en la jornada inaugural de Los Cármenes alivia a Pacheta, pero la nefasta actuación de Martin Hongla como central siembra la incertidumbre sobre su acompañante en la zaga. La recuperación de Pau Casadesús de su esguince en el lateral izquierdo determinará si Oscar Naasei vuelve a la zaga o si irrumpe Diego Hormigo tras debutar durante la segunda parte con el Eibar, algo que conllevaría que Pere Haro repitiera en el lateral izquierdo por la convalecencia de Baïla Diallo a falta de parte médico todavía.

