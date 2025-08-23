La expulsión de Loïc Williams abre un nuevo agujero atrás

La expulsión de Loïc Williams en Ipurua abrió un nuevo agujero en la defensa ya de por sí maltrecha del Granada. La vuelta de Manu ... Lama tras cumplir castigo por su propia roja contra el Deportivo de La Coruña en la jornada inaugural de Los Cármenes alivia a Pacheta, pero la nefasta actuación de Martin Hongla como central siembra la incertidumbre sobre su acompañante en la zaga. La recuperación de Pau Casadesús de su esguince en el lateral izquierdo determinará si Oscar Naasei vuelve a la zaga o si irrumpe Diego Hormigo tras debutar durante la segunda parte con el Eibar, algo que conllevaría que Pere Haro repitiera en el lateral izquierdo por la convalecencia de Baïla Diallo a falta de parte médico todavía.

Ya sin Pablo Insua tras su rescisión, el Granada sufrió una segunda expulsión consecutiva de uno de sus centrales con media hora todavía por delante. La tarjeta roja de Loïc Williams en Ipurua recordó a la de Manu Lama con el Deportivo al derribar a un rival sin balón de por medio ya amonestado. El zurdo iba cargado desde la primera parte y trató de enmendar sus dudas ante un balón dividido, mientras que el diestro confió seis días atrás en los escasos cinco minutos que habían pasado de su primera tarjeta amarilla.

Test a la madurez de Oscar

Los seis goles que el Granada lleva encajados en las dos primeras jornadas, la mitad de ellos ya en inferioridad numérica, obliga a los rojiblancos a protegerse mejor en adelante. La hipotética vuelta de Oscar a la zaga permitirá comprobar si el zaguero ha madurado ahí respecto a la temporada pasada, sin que Pacheta le tuviera en cuenta entonces. La tarjeta amarilla que vio a los diez minutos en Ipurua por una dura entrada llevó al entrenador a sustituirle al descanso. Fue un central más experimentado como Loïc Williams, también amonestado desde la primera parte, quien acabaría expulsado aun así.