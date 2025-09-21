Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luis Bueno, en una imagen de archivo. GCF
Luis Bueno

«Hay que exponerse a situaciones difíciles para evolucionar»

El entrenador del Recreativo Granada, Luis Bueno, valora la victoria frente al Huétor Tájar

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:58

«Por fin pudimos encontrar la portería rival con muchas ocasiones. Hicimos tres goles, pero pudimos resolver el partido antes. Al final, somos un filial. ... Tenemos que seguir evolucionando y exponernos a situaciones difíciles para crecer más todavía», apuntó el técnico rojiblanco, Luis Bueno, tras la victoria del filial ante el Huétor Tájar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las cabañuelas en Granada mes a mes de 2026: lluvias, nieve y calor
  2. 2 Arde el autobús de un equipo de fútbol en la A-92 en Granada
  3. 3

    Un granadino lleva a los tribunales la zona de bajas emisiones por «elitista»
  4. 4

    Estos son los signos de alarma más comunes que los granadinos de 20 a 49 años deberían vigilar
  5. 5 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  6. 6 La ganga de París y otras tres ciudades a las que volar desde Granada por 18 euros
  7. 7 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  8. 8

    Agreden a una mujer en Moraleda en medio de una trifulca entre vecinos
  9. 9 El conductor de un patinete acaba en el hospital tras chocar con un bus urbano de Granada
  10. 10 La comarca granadina que alberga olivos milenarios de gran porte plantados por los romanos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «Hay que exponerse a situaciones difíciles para evolucionar»

«Hay que exponerse a situaciones difíciles para evolucionar»