«Hay que exponerse a situaciones difíciles para evolucionar»

«Por fin pudimos encontrar la portería rival con muchas ocasiones. Hicimos tres goles, pero pudimos resolver el partido antes. Al final, somos un filial. ... Tenemos que seguir evolucionando y exponernos a situaciones difíciles para crecer más todavía», apuntó el técnico rojiblanco, Luis Bueno, tras la victoria del filial ante el Huétor Tájar.

Sobre el partido, Bueno destacó que «buscamos el triunfo a través de un juego complicado, muy presionante y en el que podía haber desajustes. La principal mejora con respecto a anteriores partidos fue que el equipo mantuvo la pelota ante la presión asfixiante de un rival con mucha capacidad y experiencia, que contaba con buenos jugadores y que hizo un buen papel en la Copa Federación», explicó.

«En este equipo, hay que jugar y ponerse a trabajar. Mantenemos el mensaje de jugar bien. No valoro más al equipo por los puntos que tengamos. Hay que mirar a los ojos a cualquier rival. El que venga a vernos, se divertirá», cerró.

Migue Sánchez

También compareció tras el partido Migue Sánchez, uno de los goleadoras del encuentro. «Sabíamos que teníamos que controlar el partido porque se trataba de un rival duro que podía provocar situaciones de ida y vuelta. A nosotros no nos interesaba ese plan. Creo que conseguimos jugar a lo que quisimos, aunque en el último tramo ellos se volcaron para buscar el empate, pero supimos llevarlo y estamos contentos», comentó.

«Al principio cuesta, ya que somos un equipo prácticamente nuevo con poca gente del año pasado. Hay muchos juveniles que suben con nosotros y tienen que pasar ese período de adaptación. Estamos prácticamente terminando ese punto y toca seguir en esta línea», finalizó.