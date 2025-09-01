Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La árbitra Marta Huerta dialoga con los jugadores de Granada y Mirandés durante el partido. J. M. Baldomero
Polémica

La explicación del VAR para anular el penalti a Sáenz contra el Mirandés

El extremo del Granada cayó derribado dentro del área tras un lance con Bauza que la colegiada señaló antes de la intervención de la tecnología

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 11:23

La tecnología de gol evitó que el empate del Granada contra el Mirandés llegara antes de tiempo. Cerca del minuto 65, Pablo Sáenz cayó derribado ... en el área tras un lance con Bauza que la colegiada Marta Huerta dictaminó como penalti a favor de los rojiblancos. No llegó a lanzarse, pues el VAR intervino para avisar a la árbitra de que debía asistir al monitor.

