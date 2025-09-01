La explicación del VAR para anular el penalti a Sáenz contra el Mirandés

La tecnología de gol evitó que el empate del Granada contra el Mirandés llegara antes de tiempo. Cerca del minuto 65, Pablo Sáenz cayó derribado ... en el área tras un lance con Bauza que la colegiada Marta Huerta dictaminó como penalti a favor de los rojiblancos. No llegó a lanzarse, pues el VAR intervino para avisar a la árbitra de que debía asistir al monitor.

La imagen repetida ofreció una toma en la que se apreciaba cómo el jugador jabato tocaba primero la pelota antes de causar cualquier impacto sobre el nazarí, una prueba que conllevó la reacción desde la sala VOR. «Te recomiendo una revisión para que valores la posible cancelación del penalti», espetó Raúl Martín, el trencilla al frente del VAR durante el encuentro.

Así fue la actuación del VAR en el #GranadaMirandés. (2) pic.twitter.com/no0ysjUQep — LALIGA HYPERMOTION (@LaLiga2) August 31, 2025

«En mi opinión, el jugador del Mirandés toca el balón primero y luego contacta residualmente -con el del Granada-», prosiguió, una explicación que convenció a la propia Huerta. «Estoy de acuerdo en que no hay nada punible. Me voy con balón a tierra», contestó ella. Acto seguido, anuló la pena máxima y entregó la posesión al equipo de Fran Justo, que ganaba 0-1 antes de la igualada a manos de Pablo Sáenz. El cabezazo de Petit le dio los tres puntos en la recta final.