Un exjugador denuncia presunto racismo en el Infantil del Granada que una investigación niega

Rayan Al Torok, exjugador de las categorías inferiores del Granada, empleó las redes sociales para denunciar haber sido víctima de presunto racismo dentro del club. El portero, de 14 años, señaló a su entrenador por brindarle «un trato diferente a los demás», supuestamente a causa de conocer su nacionalidad palestina. La entidad rojiblanca, que negó esto, se puso en manos del Órgano de Cumplimiento Normativo, un mecanismo externo de comprobación para que abriera una investigación al respecto, el cual reflejó, en un informe del pasado día 17 de septiembre, que no encontró indicios de xenofobia, aludiendo a criterios meramente deportivos en la escasa participación del joven portero.

El entorno de Rayan sopesó tomar acciones legales contra la entidad, sin llegar a dar el paso. Ciertos activistas y periodistas sensibles a la causa palestina se hicieron eco de las declaraciones del futbolista en los últimos días en redes sociales. No constan incidencias similares en el club rojiblanco, que cuenta con jugadores de múltiples nacionalidades y credos en todas sus categorías.

En el vídeo publicado, el guardameta aseveró que «desde el primer día en que conocieron mi origen comenzaron los problemas», algo que reiteró a IDEAL su progenitora. «Tras cinco años completamente normales, mi hijo comenzó a tener desencuentros con su entrenador cuando subió al Infantil A. Apenas lo hacía participar en los ejercicios grupales así como tampoco en los partidos, donde jugaba los últimos minutos, el mínimo que exige la normativa». La madre habla de «broncas y gritos injustificados».

El club niega tal situación, muestra sensibilidad por tratarse de un menor y aclara que todo lo relacionado con sus minutos de juego y convocatorias se debieron a razones exclusivamente deportivas. Así se recalca también en las conclusiones del Órgano de Cumplimiento Normativo, donde se destaca el aumento de la exigencia competitiva en Infantil con respecto a anteriores edades, según pudo conocer este diario. También consta que el jugador se negó a disputar ciertos partidos, lo que conllevó la aplicación de una sanción por indisciplina. Un hecho que confirmó la progenitora haciendo referencia al hartazgo del menor, acusando de «sionista» al técnico, que tiene raíces alemanas.

