Las exigencias de Hongla colapsan otro traspaso

El Rubin Kazán se las prometía muy felices a media tarde del jueves, último día del mercado de fichajes en Rusia, cuando anunció la incorporación ... de Jacques Siwe, delantero procedente del Guingamp, conjunto de la Ligue 2 francesa. En el vídeo promocional del refuerzo en redes sociales, dejó una pista que hacía intuir que el siguiente movimiento del Rubin procedería de la LaLiga Hypermotion, la Segunda división española. A esa misma hora, este club y el Granada ya ultimaban un acuerdo para el traspaso del centrocampista Martin Hongla, a razón de unos tres millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación.

Sin embargo, el camerunés, que también había dejado indicios en su cuenta en Instagram de una posible salida del equipo rojiblanco justo tras cerrar su periplo con la selección de Camerún, al eliminar alusiones a los nazaríes en su perfil, al final se descolgó con unas exigencias salariales mayores de las previstas en un primer momento que los rusos no aceptaron. El traspaso colapsó, al filo del cierre de la ventana en Rusia, a las 23 horas en el huso español, sin arreglo posible.

La situación no pilla de nuevas en la entidad nazarí, pues ya sucedió algo parecido, aunque con otros tiempos, durante la negociación para la venta de los derechos de Hongla al Aris de Salónica. En aquel momento estival, el argumento del entorno del jugador fue la imposibilidad de que su familia tuviera con prontitud el permiso de residencia para desplazarse con él. Ahora, con el Rubin Kazán, ha derivado en cuestiones económicas.

Todavía queda algún mercado abierto. De hecho, el de Grecia concluye este viernes y hay otros también en marcha como México o Turquía, que 'chapan' el sábado; Catar, el 16; Serbia, el 19; y Emiratos Árabes Unidos, el 30. Sin embargo, no parece sencillo que se pueda agilizar otros contactos en vista de lo ocurrido, por lo que vuelve a pesar sobre todo la alternativa de que se quede.

El problema, además de la dificultad en sí de integrarle en un Granada donde dirigentes, cuerpo técnico y compañeros ya le asumían fuera, tras condicionar su propia alineación ante el Mirandés previo a su citación con Camerún por tener su futuro abierto, está precisamente en las reiteradas convocatorias con su país, algo que se repetirá en las fechas FIFA de octubre, en las que se jugará la participación en el próximo Mundial de EEUU en verano de 2026 con Mauricio fuera de casa y Angola como local, así como para la Copa Africana de Naciones, a la que se irá a mitad de diciembre siempre que siga en los planes de su seleccionador. Inicia la fase de grupos el 24 de ese mes ante Gabón y continuará el 28 con Costa de Marfil y el 31 con Mozambique. Si alcanza los cruces, más tiempo fuera.

Hongla, con la cabeza centrada, es un mediocentro muy completo, con un físico envidiable y excelente disparo a puerta. Sin embargo, su displicencia, que tanto ha afectado a su carrera, también Granada, le hace firmar un nuevo capítulo tormentoso. Pacheta ya comentó que, si se quedara, trataría de recuperarlo, pero no le será sencillo, a pesar de que obtuviera de él una versión más que aceptable cuando coincidieron en el Valladolid. El futbolista está forzado a ofrecer una buena versión si no quiere ver peligrar su presencia con los 'leones indomables' en sus próximos compromisos.