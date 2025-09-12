Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Hongla, a su llegada a Granada. Pepe Marín

Granada CF

Las exigencias de Hongla colapsan otro traspaso

El Granada y el Rubin Kazán llegaron a un acuerdo en torno a tres millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación, pero el jugador reclamó más salario a última hora y los rusos no lo aceptaron

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:33

El Rubin Kazán se las prometía muy felices a media tarde del jueves, último día del mercado de fichajes en Rusia, cuando anunció la incorporación ... de Jacques Siwe, delantero procedente del Guingamp, conjunto de la Ligue 2 francesa. En el vídeo promocional del refuerzo en redes sociales, dejó una pista que hacía intuir que el siguiente movimiento del Rubin procedería de la LaLiga Hypermotion, la Segunda división española. A esa misma hora, este club y el Granada ya ultimaban un acuerdo para el traspaso del centrocampista Martin Hongla, a razón de unos tres millones de euros, según fuentes conocedoras de la operación.

