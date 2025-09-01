El exgranadinista Yangel Herrera deja el Girona y ficha por la Real Sociedad
Ambos clubes acordaron un traspaso de 11 millones de euros por el pase del futbolista venezolano
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:39
El exnazarí Yangel Herrera cambió de aires en Primera división. El centrocampista abandonó el Girona, club donde pasó las últimas temporadas, y firmó por la ... Real Sociedad hasta 2030. Según informó COPE Guipúzcoa, el montante total de la operación alcanzó los 11 millones de euros.
El jugador venezolano supuso una pieza clave en el Granada de Diego Martínez entre 2019 y 2021. Yangel fue titular indiscutible en la sala de máquinas rojiblanca junto a Ángel Montoro o Max Gonalons. Logró junto al resto de la plantilla la clasificación para las eliminatorias previas y, después, la fase final de la UEFA Europa League, la primera y única competición continental que disputó el cuadro nazarí en su historia.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.