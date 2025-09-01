Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Yangel Herrera se hace un selfi en las instalaciones de la Real Sociedad. R. I.
Exrojiblanco

El exgranadinista Yangel Herrera deja el Girona y ficha por la Real Sociedad

Ambos clubes acordaron un traspaso de 11 millones de euros por el pase del futbolista venezolano

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:39

El exnazarí Yangel Herrera cambió de aires en Primera división. El centrocampista abandonó el Girona, club donde pasó las últimas temporadas, y firmó por la ... Real Sociedad hasta 2030. Según informó COPE Guipúzcoa, el montante total de la operación alcanzó los 11 millones de euros.

