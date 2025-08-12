Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Familiares y excompañeros de Nico Hidalgo, junto a las autoridades, antes del memorial. J. A. S.

I edición del Memorial

Los excompañeros de Nico Hidalgo lo recuerdan en Motril

Lucas Alcaraz y Sergio Ruiz se suman a los representantes institucionales locales para mostrar su apoyo y cariño a la familia

José Antonio Salvador

Motril

Martes, 12 de agosto 2025, 23:09

El fútbol va mucho más allá del deporte y estes martes se volvió a certificar. El estadio municipal Escribano Castilla de Motril se vistió con ... sus mejores galas para acoger la primera edición del Memorial Nico Hidalgo, joven jugador motrileño que falleciera hace apenas cinco meses tras cuatro años luchando contra el cáncer de pulmón con metástasis en los huesos que se le había diagnosticado.

