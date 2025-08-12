Los excompañeros de Nico Hidalgo lo recuerdan en Motril

El fútbol va mucho más allá del deporte y estes martes se volvió a certificar. El estadio municipal Escribano Castilla de Motril se vistió con ... sus mejores galas para acoger la primera edición del Memorial Nico Hidalgo, joven jugador motrileño que falleciera hace apenas cinco meses tras cuatro años luchando contra el cáncer de pulmón con metástasis en los huesos que se le había diagnosticado.

Muchos de los que fueran sus amigos futbolistas quisieron recordarlo y para la ocasión se disputó un partido que enfrentó al Motril y a un combinado de jugadores que compartieron vestuario con el que fuera también exrojiblanco antes de pasar también por el Cádiz, el Racing y el Extremadura.

En los prolegómenos se realizaron diferentes actos emotivos. Carmen, mujer del fallecido, y sus hermanas Rebeca y Eva recibieron sendas camisetas de recuerdo con el número '7' a la espalda. Una de ellas de los que fueron sus excompañeros, entregada por Daniel Ortega Moreno, teniente de alcalde de Deportes del Ayuntamiento de Motril; y otra del Granada, que también se unió al homenaje y que en su representación entregó Lucas Alcaraz, actual director de la Ciudad Deportiva, junto con Sergio Ruiz, capitán rojiblanco y también excompañero en el Racing.

No quisieron faltar al emotivo reconocimiento nombres propios retirados ya la mayoría como Goku, Iván Nofuentes, Alexis, Juan Carlos, Fran Hernández, Jorge Manrique, Javi Gadea, Ramiro, Pepín, Pedro, Adri, Medina, Campoy, Guti, Valentín, Juanan, Gómez o Álex Real. También estuvieron presentes varios 'ex' del Granada como Adolfo, Boateng o Sergio Martín; así como Javi Pérez, 'ex' del Huétor Tájar. Tampoco quiso perderse el encuentro Miguel Novo Carrascosa, entrenador que hizo debutar a Nico Hidalgo en Tercera división; fue el 14 de noviembre de 2010 en un partido de liga contra el Ciudad de Vícar.

Su hijo y su sobrino

Uno de los momentos más emotivos fue cuando su hijo Isaac y su sobrino Antonio, jóvenes de apenas 14 años, saltaron al césped para así también recordar a su padre y tío Nico, respectivamente. El marcador final fue de 4-0 para el Motril con 'hat-trick' de Antonio López y un gol más de Pato.

La idea es que el memorial perdure en el tiempo y, como adelanto, el próximo año ya tiene fecha fijada y se celebrará al final de la temporada regular, sobre el mes de junio, para que así puedan estar presentes muchos compañeros a los que en esta edición inaugural les fue imposible acudir por cuestiones profesionales.