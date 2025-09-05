«Espero a un Granada valiente, como con el Mirandés»

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, vaticinó a un Granada atrevido en La Rosaleda pese a su inicio negativo en Liga. «Me espero el Granada de ... los últimos veinte minutos del otro día ante el Mirandés. Un equipo con mucha energía, verticalidad, valiente, con gente joven y con muchísima experiencia. Los pequeños detalles no han estado de su parte, pero habrá máxima igualdad», relató en la previa.

Con siete puntos de nueve, el conjunto malaguista se erige como uno de los más en forma de la categoría, algo que no pasa desapercibido para su técnico. «El otro día iniciamos muy bien en Las Palmas. Quiero ver a un Málaga de gran parte del partido contra el Eibar y de ese último tramo frente a la Real Sociedad B, con energía y equilibrio ofensivo. Y con solidaridad a nivel defensivo, porque nos va a tocar sufrir», comentó.

«No podemos perder el equilibrio. Vamos a pelear por conseguir esta victoria, lo que sería un inicio espectacular. Cuesta muchísimo, lo vivimos hace tres temporadas. Exigencia, ambición y máxima humildad», concluyó.