Sergio Pellicer, en un entrenamiento. MCF
Sergio Pellicer

«Espero a un Granada valiente, como con el Mirandés»

El entrenador del Málaga valora la previa del derbi contra el Granada

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:30

Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, vaticinó a un Granada atrevido en La Rosaleda pese a su inicio negativo en Liga. «Me espero el Granada de ... los últimos veinte minutos del otro día ante el Mirandés. Un equipo con mucha energía, verticalidad, valiente, con gente joven y con muchísima experiencia. Los pequeños detalles no han estado de su parte, pero habrá máxima igualdad», relató en la previa.

