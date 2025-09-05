«Espero a un Granada valiente, como con el Mirandés»
El entrenador del Málaga valora la previa del derbi contra el Granada
Granada
Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:30
Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, vaticinó a un Granada atrevido en La Rosaleda pese a su inicio negativo en Liga. «Me espero el Granada de ... los últimos veinte minutos del otro día ante el Mirandés. Un equipo con mucha energía, verticalidad, valiente, con gente joven y con muchísima experiencia. Los pequeños detalles no han estado de su parte, pero habrá máxima igualdad», relató en la previa.
Con siete puntos de nueve, el conjunto malaguista se erige como uno de los más en forma de la categoría, algo que no pasa desapercibido para su técnico. «El otro día iniciamos muy bien en Las Palmas. Quiero ver a un Málaga de gran parte del partido contra el Eibar y de ese último tramo frente a la Real Sociedad B, con energía y equilibrio ofensivo. Y con solidaridad a nivel defensivo, porque nos va a tocar sufrir», comentó.
«No podemos perder el equilibrio. Vamos a pelear por conseguir esta victoria, lo que sería un inicio espectacular. Cuesta muchísimo, lo vivimos hace tres temporadas. Exigencia, ambición y máxima humildad», concluyó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.