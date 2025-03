Escribá: «Hay que pensar en ganar, ganar y ganar»

Fran Escribá, entrenador del Granada, parafraseó a Luis Aragonés en su rueda de prensa. «Hay que pensar en ganar, ganar y ganar», alertó, respecto a ... la mejora anímica del equipo tras el triunfo con el Real Oviedo. «No vale ganar uno y perder otro», justificó, firme. «No hemos hecho nada aún, estamos fuera de los sitios que queremos», recalcó.

El preparador valenciano, preguntado por la influencia de Loïc en su defensa, expresó: «Ha sido un jugador importante y su ausencia la hemos notado. Es cierto que los disponibles han cumplido bien, tanto Rubio como Lama. Le estamos recuperando, pero quedan pocas jornadas y no queremos que recaiga», consideró «Da salida más natural por la izquierda, tiene mucha velocidad y contundencia», le describió.

A Escribá no le gustaron los aspavientos de Rebbach cuando fue sustituido con el Oviedo y abundó sobre ello. «Me satisface que se cabreen como el que no juega, que quieran más, pero tengo que pensar en el momento del partido. No es un capricho; es lo que creo que necesita el equipo. A veces te equivocas, porque los puedes aguantar más tiempo o porque el cambio me puede salir mal, pero esto no justifica los gestos. Es una falta de respeto al compañero que entra, no tanto al entrenador», apuntó «Los chicos lo entienden bien, es el calentón del momento. En el caso de Rebbach, lo hizo sin ninguna intención y así lo reconoció», destapó.

Defendió el papel de Stoichkov, o Juan, su nombre real, como lo llama Escribá:«Ha sido un sacrificado, pero estoy encantado con él. Hay jugadores a los que se les puede analizar por los goles, pero otros también por el trabajo. Se esforzó con el cambio de sistema. Me gusta mucho Juan y es de los que quieres poner», indicó, aunque fuera «menos vistoso».

Sobre la versión del equipo con tres centrocampistas precisó:«En las jornadas que vengan seguro que usaremos este sistema. Nos convendrá con ciertos rivales ser más fuertes por dentro. Tenemos jugadores que nos controlan bien el juego». Y agregó: «Con Trigueros o Villar, que además tienen llegada, no perdemos capacidad ofensiva. Generamos ocasiones». Precisamente, sobre el talaverano apostilló:«El otro día hizo un buen partido y esta forma de jugar le conviene. Conmigo, en Villarreal, lo hacíamos así y dañaba. El año que hizo más goles fue bajo este sistema». A Juanma también lo ve en este contexto. «Cuando miro al filial, hay jugadores que no los veo como futuros jugadores del Granada, pero a él sí», concedió.

Sobre el Tenerife, advertencia: «Es un rival que está abajo, pero que es incomprensible, afectado por su mal inicio de temporada». «El entrenador les ha metido un gen competitivo y tiene buenos jugadores. Si pensamos en la clasificación, estamos muy confundidos. Con lo que está haciendo con Cervera, estaría en mitad de la tabla», siguió.

Se congratuló de la vuelta de Tsitaishvili. «En un sistema de tres puede hacerlo bien porque tiene desborde y control; confío mucho en él y seguirá siendo importante, aun cansado», precisó. Lamentó el cese de Calleja en el Oviedo y entonó una reflexión: «Los entrenadores somos culpables de todo lo que hacemos mal y de aquello de lo que nos hacen responsables».