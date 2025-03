Escribá espera reconciliarse con Hongla para la medular

Fran Escribá espera reconciliarse con Martin Hongla para su vuelta a la medular del Granada por el derbi contra el Almería del próximo sábado en ... Los Cármenes (18.30 horas). La sanción de Sergio Ruiz al cumplir ciclo de amonestaciones tras ver en Tenerife su quinta tarjeta amarilla en lo que va de temporada provoca que urja la recuperación del mediocentro africano para la causa, al presentar Gonzalo Villar y Manu Trigueros perfiles mucho menos físicos.

Escribá y Hongla tienen pendiente aún su reencuentro después del grave error del futbolista en Cádiz que costó el gol decisivo de Chris Ramos. «Perdimos por una chorrada inaceptable que nos hizo mucho daño. Lo tiene que explicar él, porque para mí es inexplicable. Hay algunos errores que a mí no me entran en la cabeza porque son de concepto y de decisiones individuales, y más si tienen consecuencias colectivas. Ahora que se va con Camerún, que vaya y lo haga tres veces si quiere; con nosotros, que no lo vuelva a hacer», le reprochó el entrenador.

Al día siguiente, no obstante, Escribá intervino en El Partidazo de Cope para matizar sus declaraciones. «Dije alguna frase que sobraba porque estaba caliente. Le acusé de algo futbolístico, y no debí haberlo hecho ahí sino en privado, pero lo hice sin ningún trasfondo más allá de que se hiciera una interpretación que no existía», expuso en referencia al componente racista que hubo quien le atribuyó «algún trastornado».

Preguntado de nuevo por Hongla antes del partido contra el Oviedo de la jornada siguiente, el entrenador abundó en aquel reproche al referir que tenía «expresamente hablado que ningún mediocentro debía bajar a recibir en el pico del área como último hombre». «De ahí mi cabreo, porque no fue solamente mala suerte. Me habría enfadado igualmente aunque no acabara en gol», indicó.

Vuelta de Camerún

Hongla jugó los 180 minutos posibles con Camerún, con un último partido el pasado martes, y no regresó a tiempo de ir convocado a Tenerife. En principio debía haber entrenado incluso el jueves, día previo del partido, pero al parecer lo impidieron las conexiones aéreas. Sí pudo jugar ese mismo día con Osasuna en Barcelona, sin embargo, el defensa Enzo Boyomo.

Queda por comprobar con qué actitud afronta Hongla lo que queda de temporada con el Granada después de aquel reproche público de Escribá pese a los matices posteriores. Tentado para volver al Valladolid en Primera división durante el verano, con la posibilidad de acogerse a una cláusula de cesión forzosa, Guille Abascal le convenció de que iba a ser clave en sus planes y el club le hizo una mejora de contrato.

Hongla siguió siendo fundamental con Escribá, y a ese arreglo le siguió otro en invierno después de que su nuevo agente le moviera en el mercado, pasándose además varios días en el gimnasio mientras este permanecía abierto. Aunque su contrato se extiende hasta 2027, tras el pago de 2,7 millones de euros al Hellas Verona hace poco más de un año, el salario que tiene sería difícil de asumir para el club de seguir en Segunda.