«Tenemos que jugar como si siguiéramos sin margen de error»

Fran Escribá compareció en la sala de prensa de Los Cármenes en la víspera del duelo con el Elche de este sábado (18.30 horas). El entrenador del Granada abordó la disponibilidad de Lucas Boyé y Stoichkov para el partido y analizó a su rival, así como las opciones de los suyos tanto para el 'play off' como para el ascenso directo incluso.

DISPONIBILIDAD: «La única baja en principio será la de Luca (Zidane). A Stoichkov le estuvimos cuidando toda la semana y entrenará hoy, así que vendrá en condiciones normales. A Miguel le mantuvimos un día al margen por su conmoción pero ya viene entrenando bien. También preferimos evitarle contactos con sus compañeros a Lucas (Boyé), pero está en condiciones de jugar».

ESTADO ANÍMICO: «Analizamos lo que no hicimos bien pese a ganar, porque nos gusta seguir la línea de la autocrítica dentro. En Cartagena se nos complicó el partido más de lo que debía, porque perdonamos ocasiones en parte, pero el partido no será tan abierto en condiciones normales».

AFICIÓN: «Todos somos conscientes de la importancia del partido porque sumar de tres nos afianzaría donde estamos y nos acercaría a posiciones más altas. Me parece muy bien que se organice un recibimiento, porque además ya tuvimos varios muy buenos. Tenemos que dar motivos para que haya un ambiente de apoyo al equipo durante los 90 minutos. Jugamos contra el mejor equipo de la categoría ahora mismo y necesitamos a la afición».

ELCHE: «Tiene un estilo de juego definido porque crece mucho en torno al balón y le da mucha importancia a la posesión. Le gusta tener ese control aunque sea en zonas cómodas porque luego ataca muy bien en campo contrario. También nos fijamos en lo bien que defiende, y no en vano es el equipo menos goleado de la categoría y el que más porterías a cero lleva. Es un equipo muy complicado y con mucho equilibrio. Necesitaremos paciencia y creer en los buenos partidos que hicimos aquí contra los mejores equipos de la categoría».

IMPORTANCIA DE GANAR: «Ni ganaremos ni perderemos nada definitivo, pero tenemos que seguir jugando como si no tuviéramos margen de error. Estamos más cerca de donde queremos y si ganamos, daremos un salto».

VULNERABILIDAD DE BOYÉ: «Los centrales van fuertes a las disputas, y los del Elche son tan nobles como Lucas porque además les he entrenado a varios. No me preocupa porque además no tiene apenas molestias».

CÁLCULOS: «La verdad es que no los hago, aunque sea lógico que los demás hagan cábalas. Reconozco que no miro nada absolutamente, ni de otras temporadas. Nunca lo hice. Dependemos de nosotros mismos, como vengo diciendo desde hace semanas, aunque puedan beneficiarnos otros resultados. Tenemos que intentar seguir la línea actual».

BRAU Y NEVA: «Brau está perfecto ya. Pese a venir de un par de meses largos sin jugar y que lo lógico sería que le faltara fuerza para jugar los 90 minutos, pero está perfecto. Si tiene que jugar, estará al nivel al que estaba».