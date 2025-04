Escribá: «Tenemos claro a lo que queremos jugar aunque a veces no salga»

Rafael Lamelas Granada Viernes, 4 de abril 2025, 10:11 | Actualizado 11:00h. Comenta Compartir

Fran Escribá, entrenador del Granada, pasó revista a la situación de su equipo antes del duelo andaluz con la UD Almería de este sábado. Estas fueron sus manifestaciones en rueda de prensa.

DISPONIBILIDAD: «Fuera están Luca Zidane, Manu Lama y Sergio Ruiz por sanción y Brau. El resto, disponibles. Reinier y Józwiak han ido entrenando y creo que estarán aptos».

PLANTEAMIENTOS CON TRES CENTROCAMPISTAS: «No se puede analizar todo desde el resultado. Hemos jugado bien con distintos sistemas, hemos de ser versátiles. En Almería hicimos una buena hora de partido con tres por dentro, aunque la última media hora fue mala. Estamos preparados para jugar de una forma u otra. A nivel de juego y conceptos, no tenemos confusión alguna. Sabemos cómo queremos manejarnos. Tenemos claro a lo que queremos jugar, aunque a veces no salga».

JUGAR EN CASA: «Es difícil saberlo, pero a nivel de resultados en casa somos fuertes y fuera, no. No precisamente por el último partido, donde fue más de no concretar ocasiones claras, pero es cierto lo que pasa lejos de Los Cármenes. La semana siguiente ya pensaremos en cambiar eso. Nos vamos a centrar en ser fuertes en casa, como venimos siendo. La gente al principio estará enfadada, pero luego nos apoyará, estará unida. Lo he sufrido como rival y ahora lo tenemos a favor. Queremos que la afición se meta con nosotros en el partido».

RESPALDO PERSONAL: «Siempre que hay derrota se me pregunta. Mi única preocupación es ganar este sábado. Todo lo que me traslada la presidenta es confianza en nuestro trabajo. La directiva analiza todo, el trabajo también en el día a día, y esto creo que nos respalda. Los resultados son lo fundamental. Mi preocupación es ganar».

UD ALMERÍA: «Le ha pasado como a nosotros. Un inicio difícil, una mejoría posterior. Ellos tuvieron una época más larga sin ganar. Nos vemos reflejados, con trayectorias similares. Demuestra que la categoría es difícil. Los tres que bajamos estamos con dificultades de estar arriba. Es probable que la UDA tenga la mejor plantilla de la categoría. Últimamente ha jugado con 4-3-3. Con nosotros lo hizo con 4-4-2. Tiene gente con mucho peligro y un gran delantero. Gente rápida, con mucha llegada. Hemos trabajado en los dos sistemas que creemos que puede utilizar. Si estamos como los últimos partidos en casa, tenemos capacidad de vencer, pero el rival es uno de los más difíciles».

SUÁREZ: «Es un jugador especial, un gran jugador. Tiene una capacidad goleadora fuera de toda duda. Pero nos preocupa el equipo, no los 'ex'. Siempre hay individualidades que destacan y Suárez marca mucho, también fuera de su casa, está ahí. Hemos hablado de ello. Tenemos conocimiento sobre él. No habrá marcaje especial, pero sí necesitamos poner los cinco sentidos. Nos fijamos en el once inicial y también lo que tiene fuera. Una gran plantilla».

TRIGUEROS: «De los centrocampistas, lo quité en Tenerife porque tenía tarjeta. Pensamos en la posibilidad de perderlos. Es un jugador que choca, no rehuye el contacto. La sensación era de meter piernas frescas. Creo que su salida no fue determinante. Teníamos el 1-1 y el 2-1 llegó en una situación de juego que no puede ocurrir. Cuando jugamos con tres en el centro, Manu (Trigueros) juega muy bien, tiene llegada, y a nivel físico está bien. Es un cambio habitual hoy en día con cinco. Si lo vemos en cualquier equipo, suelen hacerse este tipo de sustituciones, en centro, bandas, etc. Es donde hay más esfuerzo. Lo vi bien y estoy contento con él».

HONGLA: «Es un tipo serio, algo reservado, pero ha trabajado muy bien. Para mí es importante y ha jugado casi siempre titular, salvo cuando tuvo algún problema físico o cansancio. Ha trabajado bien y él quiere hacer lo máximo para que este equipo esté arriba. Estoy tranquilo con ello».

REBBACH: «Hemos hablado con todos de las pérdidas, pero en general. No es perderla, sino el hecho de reaccionar y hacer falta para frenar al rival, aunque cueste una amarilla. Ya pasó con Villar en el campo del Levante. Equivocarse es humano, pero hay que evitar el segundo error. Con 1-1, teníamos todas las opciones. El fútbol son pequeños detalles y no estamos teniendo fortuna con ellos. Pudo cambiar si solo hay expulsión y no gol. Todo lo malo ocurrió. Abde sabe que se equivocó y ha de evitar que vuelva a pasar».

