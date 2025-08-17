Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Ruiz golpea el balón con el Granada frente al Deportivo. J. M. Baldomero
Sergio Ruiz

«El escenario es difícil y necesitaremos más partidos para coger confianza»

El capitán del Granada, Sergio Ruiz, valora la derrota ante el Deportivo de La Coruña

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:40

Sergio Ruiz, centrocampista y capitán del Granada, valoró la derrota ante el Deportivo de La Coruña en la jornada inaugural de LaLiga Hypermotion. «La valoración ... es negativa por el resultado. La imagen tampoco ha sido buena. La primera parte ha sido bastante igualada, pero fue una pena el gol que encajamos. Luego, con diez, ya se olía que podía caer el tercero de ellos. Esto es lo que hay, un escenario difícil, pero seguimos con la misma ilusión. El equipo tiene crecimiento y confiamos», explicó en zona mixta.

