«El escenario es difícil y necesitaremos más partidos para coger confianza»

Sergio Ruiz, centrocampista y capitán del Granada, valoró la derrota ante el Deportivo de La Coruña en la jornada inaugural de LaLiga Hypermotion. «La valoración ... es negativa por el resultado. La imagen tampoco ha sido buena. La primera parte ha sido bastante igualada, pero fue una pena el gol que encajamos. Luego, con diez, ya se olía que podía caer el tercero de ellos. Esto es lo que hay, un escenario difícil, pero seguimos con la misma ilusión. El equipo tiene crecimiento y confiamos», explicó en zona mixta.

En cuanto a los objetivos del equipo, Ruiz centró el foco en la juventud del equipo. «Hay que tener en cuenta la edad de nuestros jugadores. Se aboga por un proyecto a largo plazo, ya que hay gente joven que tiene que cogerle el punto a la categoría. Algunos nunca la jugaron antes y necesitan crecimiento. Necesitaremos partidos para acomplar todo y coger confianza. Tenemos potencial», añadió.

El cántabro no le dio más importancia a los jugadores que se quedaron en la grada pendientes de sus inscripciones. «Son cosas que pasan mientras el mercado esté abierto. Hay gente que trabaja en ese tema y debe hacerlo. Nosotros nos centramos en competir de la mejor forma posible. Nos queda mucho para conseguirlo», prosiguió.

Acerca de su estado físico tras volver de lesión, «me encuentro bien. Quizá no fue el mejor partido para volver, con diez jugadores, pero acabé con buenas sensaciones. Tenía muchas ganas de volver a competir en Los Cármenes», finalizó.