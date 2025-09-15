«Los errores nos siguen penalizando demasiado»

Rubén Alcaraz, jugador del Granada, analizó la derrota frente al Leganés. «Estamos dolidos por el tropiezo. Seguimos en esa línea donde nos penalizan demasiado los ... errores. El equipo tenía las ideas claras y un plan de partido serio, pero por culpa de esos fallos la balanza siempre cede hacia el otro lado», valoró.

«Veo al equipo jodido, le duelen las derrotas. Tenemos que seguir trabajando y confiar en lo que hacemos. El grupo tiene ambición. Los más experimentados como yo, que hemos vivido este tipo de situaciones antes, tenemos que animar al grupo. Es solo la quinta jornada y obviamente el mensaje no es positivo para la afición, pero solo queda un camino: seguir trabajando. Estoy convencido de que lo sacaremos adelante», añadió.

Sobre el discutible penalti señalado en contra, Alcaraz aseguró que «al acabar le he comentado al árbitro que para mí no es suficiente contacto como para pitarlo. Creo que esas acciones deben ser más contundentes como para señalarse. Fue un 'penaltito' y me hubiese gustado que hubiese mantenido ese criterio todo el encuentro, pero al final no podemos controlar esos detalles», se lamentó.