El rojiblanco Rubén Alcaraz golpea el balón. J. M. Baldomero
Rubén Alcaraz

«Los errores nos siguen penalizando demasiado»

El centrocampista del Granada, Rubén Alcaraz, valora la derrota frente al Leganés

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:54

Rubén Alcaraz, jugador del Granada, analizó la derrota frente al Leganés. «Estamos dolidos por el tropiezo. Seguimos en esa línea donde nos penalizan demasiado los ... errores. El equipo tenía las ideas claras y un plan de partido serio, pero por culpa de esos fallos la balanza siempre cede hacia el otro lado», valoró.

