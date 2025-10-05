Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La granadinista Solvoll persigue a Isina en el campo de Las Gaunas. GCF
Crónica

Los errores propios le juegan una mala pasada al Granada femenino en Las Gaunas

Las rojiblancas van de más a menos en un partido bajo control que se complica pese a la efectividad de Keefe y dejan escapar dos puntos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 18:43

Comenta

Al Granada femenino se le escaparon dos puntos en Las Gaunas por errores propios –e impropios–. La efectividad de Sonya Keefe no bastó para amarrar ... un partido bajo control que se complicó ante el ímpetu del DUX Logroño, que empató en la recta final el tempranero tanto de la chilena mediante la exnazarí Daiana Falfán.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  3. 3 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  4. 4

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  5. 5 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  6. 6 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  7. 7

    El Granada se permite un atracón
  8. 8

    «Soy Ana, la mujer a la que su marido intentó matar en Cúllar Vega»
  9. 9 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  10. 10

    Dos canteranos logran que un equipo de Primera visite Maracena por la Copa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los errores propios le juegan una mala pasada al Granada femenino en Las Gaunas

Los errores propios le juegan una mala pasada al Granada femenino en Las Gaunas