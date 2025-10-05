Los errores propios le juegan una mala pasada al Granada femenino en Las Gaunas

Al Granada femenino se le escaparon dos puntos en Las Gaunas por errores propios –e impropios–. La efectividad de Sonya Keefe no bastó para amarrar ... un partido bajo control que se complicó ante el ímpetu del DUX Logroño, que empató en la recta final el tempranero tanto de la chilena mediante la exnazarí Daiana Falfán.

DUX Logroño María Miralles; Rebeca, Natalia, Castro (Laura Martínez, m. 64);Morcillo (Zoe, m. 86), Marta Masferrer, Isina, Falfán, Leitner; Asenjo (Flavine, m. 64) y Paula Partido (Rubio, m. 90). 1 - 1 Granada Laura Sánchez; Cristina Postigo (Sierra, m. 68), Jujuba, Alba Pérez (Andrea Gómez, m. 72), Manoly Baquerizo; Ari Mingueza, Miku, Laura Pérez (Barquero, m. 68), Solvoll (Blanca, m. 46); Lauri y Sonya Keefe. Goles 0-1, m. 5: Sonya Keefe, con un tiro raso; 1-1, m. 83: Daiana Falfán, con un disparo con rosca.

Árbitra Olatz Rivera (colegio vasco). Amonestó con amarilla a las locales Laura Martínez y Natalia.

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 6 de Liga F, disputado con público en el estadio de Las Gaunas.

Keefe supuso la principal novedad en el once del Granada, de nuevo titular tras superar una lumbalgia. El equipo había echado en falta a su pichichi contra el Atlético, la delantera más en forma del cuadro de Irene Ferreras. Su salida de inicio en Logroño aseguraba gol, algo que no se hizo de rogar.

Dicho y hecho. Primera pelota que pasó por sus botas, adentro. La chilena no perdonó dentro del área, libre de marca y de problema alguno en la espalda, cuando solo pasaban cinco minutos de partido. Batió con un chut raso a Miralles, culmen perfecto a un contraataque de libro iniciado por Lauri y continuado por Laura Pérez y Solvoll, que dejó muerto el balón con la espuela para que Keefe se relamiera.

La nórdica cuajó una gran actuación, otra más desde su fichaje. Lúcida con balón para darle fluidez al juego. También supo leer el partido para pausar el ritmo cuando fue necesario, pero no salió a la reanudación. Quizá por molestias. Más allá del tanto, no humo mucha más actividad, con el Granada bien ordenado atrás.

Al filo del descanso, las locales pidieron penalti de Jujuba sobre Asenjo, pero el monitor reveló fuera de juego en la acción. Alivió a las visitantes, que se vinieron abajo con la reanudación. Blanca Muñoz ocupó el extremo diestro, pasando a Laura Pérez al zurdo. La granadina no contó con la incidencia habitual, mermándose las opciones ofensivas del Femenino. Poco después dejó su sitio a María Barquero, tampoco demasiado inspirada.

Con todo, Manoly pudo hacer el 0-2 de manera involuntaria con un despeje que se envenenó y que frenaron entre Miralles con su manopla y el larguero. Las rojiblancas no se prodigaban arriba, pero tampoco sufrían en exceso. El DUX encontró el antídoto a balón parado, con una Isina al alza a los mandos. La capitana sirvió en bandeja el empate, pero Masferrer no acertó a dirigir entre los tres palos su remate.

Sufrimiento

El conjunto de Héctor Blanco consiguió embotellar al Granada, que empezó a sufrir más de la cuenta y a exponerse con imprecisiones en el pase. Ferreras movió el banquillo, pero ni por esas. Miku sacó bajo palos un cabezazo de Rebeca que se colaba a gol, pero a siete minutos del final perdió un balón en campo propio que derivó en el empate de Falfán.

Fue al suelo ante Jujuba, que paró de jugar para pedir amarilla por simular junto a sus compañeras, mientras que la argentina se levantó rápido y ajustó la pelota al palo de Laura Sánchez. La meta se estiró en balde y evitó después el 2-1 en las botas de Asenjo con el equipo muy partido. La última la tuvo Keefe para desempatar en el área pequeña, pero el chut se marchó alto. Un punto y gracias.