Irene Ferreras. Liga F

Irene Ferreras

«El error del segundo gol es algo a solucionar»

«Sabemos que estos partidos generan dudas, pero vamos por el buen camino», sella

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:18

Comenta

Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, analizó la derrota de su equipo en Riazor. «Fue un mal resultado en el un partido competido, en el ... que creo que hubo momentos para ambos equipos. Hubo una jugadora que nos generó desequilibrio (Ainhoa Marín) y de ahí el primer gol. La primera parte estaba siendo pareja hasta ese momento», explicó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

