Irene Ferreras«El error del segundo gol es algo a solucionar»
«Sabemos que estos partidos generan dudas, pero vamos por el buen camino», sella
Granada
Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:18
Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, analizó la derrota de su equipo en Riazor. «Fue un mal resultado en el un partido competido, en el ... que creo que hubo momentos para ambos equipos. Hubo una jugadora que nos generó desequilibrio (Ainhoa Marín) y de ahí el primer gol. La primera parte estaba siendo pareja hasta ese momento», explicó.
«En la segunda mitad tuvimos los mejores minutos. El equipo consiguió plantarse en campo contrario. Por momentos, sometimos y generamos situaciones de área, pero sin la claridad que nos gustaría. Tuvimos empuje y llegada, pero llegó el error del segundo gol. Es algo que tenemos que solucionar y pondremos el foco en esto, mejorar en esta faceta», asumió.
«Luego tuvimos un rato malo emocionalmente, con el equipo algo más apático, y después el último arreón, en el que el equipo mostró empuje para intentar ajustar el resultado. A seguir trabajando y tener la cabeza fría. Sabemos que estos partidos generan dudas, pero vamos por el buen camino y seguro que tendremos más éxito en el futuro», selló.
