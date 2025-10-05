Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los rojiblancos Álex Sola y Souleymane Faye festejan juntos un gol. J. M. Baldomero
Souleymane Faye

«Este equipo puede llegar muy lejos»

El rojiblanco Souleymane Faye valora el estado del Granada tras la victoria ante la Real Sociedad B

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:23

«Necesitábamos una victoria como esta Todo nos salió bien, pero es gracias al trabajo que hicimos con lo que nos pidió el míster. Estoy ... muy contento. Este equipo puede llegar lejos», valoró Souleymane Faye, atacante rojiblanco, tras la victoria del Granada frente a la Real Sociedad B.

