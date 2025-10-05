«Este equipo puede llegar muy lejos»
El rojiblanco Souleymane Faye valora el estado del Granada tras la victoria ante la Real Sociedad B
Granada
Domingo, 5 de octubre 2025, 00:23
«Necesitábamos una victoria como esta Todo nos salió bien, pero es gracias al trabajo que hicimos con lo que nos pidió el míster. Estoy ... muy contento. Este equipo puede llegar lejos», valoró Souleymane Faye, atacante rojiblanco, tras la victoria del Granada frente a la Real Sociedad B.
«Teníamos rabia contenida. Habíamos jugado dos partidos en casa que acabaron con derrota. Ya queríamos celebrar juntos, con nuestra afición. Creo que todos han salido contentos del estadio. Yo también, ya que son mis dos primeros goles en el fútbol profesional», concluyó.
