El capitán del Castellón desea el ascenso del Granada como exrojiblanco, pero antepone su profesionalidad. Salva Ruiz (Albal, 1995) regresará a Los Cármenes tras vencer ... allí al Recreativo la temporada pasada con el amargo recuerdo de la única titularidad de la que gozó en Liga durante su cesión desde el Valencia para la campaña 2015/16. José Ramón Sandoval le brindó la titularidad como lateral izquierdo en la inauguración del curso con el Eibar en el Zaidín, pero su expulsión al reanudarse la segunda parte le condenó a un ostracismo del que no le rescató luego José González. Al cierre del curso le diagnosticaron además la aplasia medular con la que sigue compitiendo pese a contar con menos plaquetas en la sangre de lo normal.

–¿Aliviado por la permanencia?

–Estamos muy contentos; salvarnos con dos jornadas de antelación sabe muy bien aunque hubo momentos, sobre todo al principio, en los que parecía que podíamos aspirar a más. Venimos del ascenso desde Primera RFEF después de varios años fuera del fútbol profesional y sabíamos que iba a ser complicado salvarnos con tantos equipos históricos, con presupuestos y aficiones superiores. Salvarnos con dos jornadas de antelación sabe muy bien.

–¿Cómo vendrán a Granada?

–Iremos más tranquilos pero no relajados. A disfrutar sin la presión del resultado, pero con tensión competitiva. No estamos de vacaciones ni mucho menos.

–¿Se identifican con esa etiqueta de 'imprevisibles'?

–Siempre queremos proponer y ser ofensivos, y es verdad que dentro de esa imprevisibilidad nos faltó regularidad como para no sufrir tanto como habríamos querido ni como se habría podido prever. Con todo, fue una temporada que nos sirve para crecer y aprender lo dura que es la categoría.

–¿Cómo vivieron la destitución de Dick Schreuder y el ascenso de su asistente, Johan Plat?

–Fue algo inesperado pero el club creyó que necesitábamos un cambio y apostar por Johan permitió que la transición no fuera drástica. Más allá del ascenso, Dick dotó al equipo de una gran personalidad; y Johan tiene ideas parecidas, aun con sus matices.

–¿Qué recuerda de Granada?

–Crecí y aprendí mucho, sobre todo de los jugadores que me rodeaban porque muchos llevaban más de 200 partidos en Primera y eran internacionales, pero fue duro por no poder jugar todo lo que hubiera querido y acabar la temporada con el diagnóstico de mi enfermedad. Al menos conseguimos la permanencia.

–Tuvo el peor debut posible...

–Fui con mucha ilusión porque jugar en Primera es muy complicado, y muy pocos jugadores lo consiguen con ficha de primer equipo además. Creo que hice muy buena pretemporada, pero aquella roja me marcó porque además perdimos y ya no se volvió a confiar en mí con el fichaje de Biraghi, que luego llegó a ser internacional con Italia.

–¿Tuvo algún síntoma de su enfermedad ya aquí?

–Allí empezaron a salirme manchas en los brazos pero lo achacaba al exceso de trabajo en el gimnasio o a los golpes en los entrenamientos, y al terminar la temporada ya fui teniendo síntomas más graves como una infección después de que me quitasen una muela del juicio sin que luego se me cerrara la herida. A día de hoy, por suerte, no me condiciona en nada. Mantengo revisiones periódicas de manera preventiva, pero me encuentro muy bien.

–Ya volvió para medirse al Recreativo, ahora en Tercera RFEF.

–Siempre es importante que clubes como el Granada, de Primera o de la parte alta de Segunda, tengan un filial en Primera RFEF a poder ser o como mínimo en Segunda RFEF y más en Andalucía, de donde salen tantos jugadores con talento para nutrirse.

–¿Le gustaría que el Granada ascendiera?

–Claro, siempre le coges cariño a los clubes y las ciudades por las que pasas. Ya en la primera vuelta nos demostraron en Castalia que son un buen equipo y pelearán hasta el final aunque esperamos ponérselo difícil.