Isma Ruiz hizo un alto este jueves ya en sus vacaciones para volver a Granada y presentar la primera edición de su campus de tecnificación ... en el Municipal de Armilla, hogar del Arenas, del 25 de junio al 4 de julio con alrededor de 40 niños y niñas inscritos. Acompañado por Fermín Criado como presidente del Arenas, así como por José Carlos Urquiza como cofundador y gerente de la marca 'El Placer de Ser Libres (PSL)' y el 'tiktoker' granadino El Patica, también atendió a IDEAL.

«Estoy bastante satisfecho con mi trabajo después de dos años sin pisar el fútbol profesional, tras irme del Granada; ya estoy más acostumbrado a esa presión», reconoció Isma Ruiz, satisfecho por conseguir la permanencia en Segunda división con el Córdoba. «Cumplimos el objetivo como recién ascendidos gracias a una segunda vuelta bastante buena salvo los últimos partidos pese a que se nos complicara al principio», se congratuló.

Recién renovado hasta 2028, Isma Ruiz se muestra especialmente agradecido al también exrojiblanco Antonio Fernández Monterrubio como CEO y a Iván Ania, su entrenador. «Sabe llevarme muy bien y me ha permitido crecer como futbolista en cuanto a la concentración sobre todo pero también como persona», esgrimió. «En Córdoba me siento importante y como en mi casa», resaltó.

«Es un gusto que los niños tengan referentes próximos» El presidente del Arenas, Fermín Criado, consideró «un honor» que su club acoja este primer campus de Isma Ruiz como «futbolista profesional de la casa aunque desgraciadamente tuviera que irse por distintas circunstancias». «Queremos que los niños le vean como referente próximo. Es un gusto tenerle aquí para contar lo complicado que es el fútbol por más talento que se tenga», indicó. En relación al propio Arenas, Criado celebra el fichaje de Jorge Molina como entrenador. «Es un tío '10' y un buen formador; de aquí salieron ya Óscar Cano y Diego Martínez y ahora es su momento», señala. «Profesionalizaremos los entrenamientos a mediodía y reuniremos a veteranos con nuestros juveniles de División de Honor. Habrá muchos derbis bonitos, con el Recreativo y el Churriana también», avanza.

A Isma Ruiz le resultó inimaginable la 'manita' al Granada en El Arcángel, «tan abultada». «Sigo siendo granadinista, pero cuando me pongo la camiseta del Córdoba no veo más escudos sobre el césped. Aun así, tampoco lo celebré más de lo normal. Fue una temporada complicada para ellos, pero eso no quiere decir que no valgan ya; necesitan reforzarse y ojalá vuelvan a Primera, que es donde merecen estar», expresó. Le hace especial ilusión ver en el primer equipo a canteranos como Sergio Rodelas: «Me alegra verles subir y que apuesten por ellos de verdad».

«Quiero transmitir lo que viví»

De cara a este primer campus en Armilla, Isma Ruiz espera compartir «todo el trabajo que requiere el recorrido hasta el fútbol profesional». «Quiero transmitir a los niños lo que yo viví desde pequeño. La cabeza para no descentrarse es la clave, pero también la educación, el respeto o la alimentación, con mucha exigencia y los pies en el suelo», apunta el centrocampista del Córdoba. Lo hará con varias apariciones en el campo donde se enfrentó al Barcelona de Ansu Fati entre otros por la primera participación histórica del Juvenil A del Granada en la Copa del Rey de División de Honor: «Tengo este césped más que trillado...».