Irene Ferreras posa para IDEAL en la Ciudad Deportiva del Granada. Pepe Marín

Irene Ferreras | Entrenadora del Granada femenino

Entrevista

«Nuestras jugadoras trascienden el fútbol»

«Coincidí con Lauri en las categorías inferiores de la Selección y me ilusionaba trabajar con jugadoras tan emblemáticas aquí como ella», reseña

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:52

Irene Ferreras (Madrid, 1989) afronta ya el debut en Liga F con el Granada, que pasará por la visita al Levante del sábado a mediodía. ... La entrenadora, sucesora de Arturo Ruiz, tiene la ilusión de que su equipo disfrute y haga disfrutar tanto como el que la temporada pasada firmó la mejor campaña en la historia de la sección femenina del club pero sin obsesionarse con una comparación que, asume, tiene más posibilidades de perder que de ganar.

