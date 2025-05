Giorgi Tsitaishvili (Rishon LeZion, 2000) vino al mundo en Israel pero ya nació georgiano y casi que futbolista. Nieto e hijo de profesionales, siempre tuvo ... claro también el país para el que quería competir pese a criarse entre Chipre y Ucrania luego, campeón del mundo sub-20 incluso con esta última nación que defendió en categorías inferiores. Cumplirá ciclo de amonestaciones con el Eibar, pero confía en sus compañeros en el camino hacia el 'play off'. Ha caído de pie en Granada, donde al fin disfruta en plenitud de su profesión después de varias cesiones desde el Dinamo de Kiev. Por las mañanas entrena y por las tardes echa partidas de 'Counter-Strike' con Brau entre otros –«es muy malo, tiene que entrenar más para jugar conmigo»–, razón por la que lleva tatuados dos AK-47.

–Se le ve bien aquí.

–Mi experiencia está siendo casi perfecta, a falta de lograr el objetivo del club; nunca antes en mi carrera profesional había jugado con tanta continuidad. El vestuario, los aficionados, la ciudad, el país... cómo se vive el fútbol aquí... todo acompaña. Me encuentro muy satisfecho con la decisión de venir.

–¿Cómo ve al equipo para las cuatro jornadas que quedan, después de salir del 'play off'?

–(Suspira) El fútbol es siempre extraño, como en la eliminatoria de Champions entre el Inter y el Barcelona, con todos los méritos que hizo el Barça. Lo daremos todo en los partidos que quedan y tenemos un equipo fuerte, aunque también lo sean los demás. Los futbolistas nos sentimos muy arropados por toda la gente del club.

–Perder en Málaga fue duro.

–No soy entrenador, pero como jugador sí creo que fuimos menos agresivos que en otros partidos y que también nos faltó frescura. Perdimos casi todos los duelos y, cuando eso pasa, sueles perder los encuentros; porque, además, también el Málaga jugó muy bien. El entrenador nos advirtió que teníamos que salir muy concentrados, pero salimos dormidos y luego nos faltó tiempo para cambiar el partido. Ojalá podamos levantar la situación. Confío en el equipo.

–¿Qué pasa fuera de casa?

–Son partidos más difíciles siempre, como para los rivales aquí. En campeonatos como el nuestro, los locales son casi siempre favoritos porque todos los equipos tienen buenos jugadores; nunca es tan fácil como mirar la clasificación y ya está. Aun así, y más allá de cómo se juegue, lo más importante es ganar porque al final solo se miran los resultados.

–¿Es una cuestión de actitud?

–No, creo que más bien fue algo mental al no poder pasar del empate con el Elche después de conseguir tres victorias seguidas. Quizás nos pudiera la ansiedad de tener que ganar sí o sí.

–¿Qué cambió con Fran Escribá después del comienzo con Guille Abascal?

–Es difícil decirlo, porque tampoco trabajé tanto con Guille, pero sí puedo decir que algo cambió dentro y desde entonces estamos más unidos.

–El equipo tendrá que ganar al Eibar sin usted por sanción.

–Me entristece, pero creo la baja de un único futbolista no afectará al equipo y cualquiera que salga lo hará bien. Ojalá logremos tres puntos ante nuestra afición que nos den más energía para los tres partidos siguientes.

–¿Pensó en forzar la quinta amarilla en Cádiz antes de irse con Georgia?

–Claro, e hice algunas faltas para ello, pero tampoco podía pelearme con el árbitro y que me expulsara. Cosas del fútbol.

–No tiene sustituto natural. Parece que a Abde Rebbach no le gusta jugar por la derecha y Fran Escribá no ve por ahí a Sergio Rodelas...

–El entrenador baraja distintas opciones y, como en cada semana, terminará jugando quien mejor esté. También pueden jugar ahí Kamil (Józwiak) o Reinier, y cualquiera de ellos puede ayudar al equipo.

–¿Cree que debió quedarse Pablo Sáenz y no salir cedido?

–Estuve en su situación varias veces en mi carrera y también habría pedido salir, porque los futbolistas necesitamos minutos y confianza. Ya se ve que lo está haciendo muy bien en el Albacete. Era un jugador parecido a mí, pero seguimos teniendo buenas alternativas.

–¿Cuánto viene echando de menos a Myrto Uzuni?

–Es normal que echemos de menos a un jugador que marcó tantos goles como él, pero por suerte ahora tenemos a Lucas Boyé en racha. Seguimos siendo tan buenos amigos como cuando estaba aquí, y me alegra que sea feliz en Estados Unidos.

–Usted llevaría varios goles más de no ser por los palos...

–Creo que soy el jugador que más postes lleva en el campeonato... es mala suerte. En los entrenamientos meto todos los tiros (ríe). Aun así, nunca había marcado tantos y espero marcar alguno más en lo que queda de temporada y, sobre todo, que sirva para sumar tres puntos. Además, veo que el 'speaker' pronuncia mi apellido cada vez mejor... ojalá vuelva a repetirlo contra el Castellón en dos semanas.

–Hay una fuerte tradición futbolística en su familia. ¿Cómo influyó su infancia seguir a su padre de un país a otro?

–¡Hasta jugó con el padre de Kvaratskhelia, el del PSG! Fue difícil, pero mi familia hizo todo lo posible para que me sintiera cómodo siempre y convertirme en futbolista también se convirtió en mi sueño. En mi casa nunca se vieron películas; solamente fútbol. Y también lo veían mi madre y mis hermanas, y una de ellas juega también, de hecho. Nunca tuve otros juguetes más allá de la pelota. El fútbol es el primer deporte nacional en Georgia y las familias animan mucho a los más pequeños para que cumplan sus sueños.

–Nació en Israel y se crio entre Chipre y Ucrania, pero siempre se sintió georgiano.

–Sí, así es, toda mi familia es georgiana; no es como si me sintiera de otro país ajeno. Ucrania me dio mucho, como formarme en el Dinamo de Kiev, que es el club más grande del país, pero al elegir el país por el que jugar, lo hice con el corazón. Hubo gente que no lo entendió luego, pero la gente te ama o te odia por distintas razones y no pretendo que todo el mundo me quiera.

–¿Cómo está viviendo el conflicto con Rusia?

–Mi mujer es ucraniana y tengo muchos amigos allí con los que todavía mantengo comunicación. Prefiero no hablar de política, porque solo soy un futbolista y son otros los que deben arreglarlo, pero lo más importante es que haya paz cuanto antes y que el fútbol siga creciendo allí para que los niños sean felices.

–Jugar en España era una de sus aspiraciones.

–La familia de mi mujer ha tenido siempre una casa en Benidorm, y mi hija nació en Alicante. Llevo años veraneando allí. Estaba, de hecho, cuando me llamaron del Granada; no lo dudé. Me encanta la emoción con la que se vive el fútbol en este país y para mí era muy importante que los aficionados lo disfruten tanto como lo hago yo. Doy las gracias a Dios por estar jugando aquí en el coche de camino a cada entrenamiento.

–¿Le gustaría continuar en el fútbol español?

–Por supuesto, aunque todavía no pienso en el futuro más allá de los cuatro partidos que nos quedan y en los otros cuatro que espero que les sigan del 'play off'.

–¿Firmaría seguir con el Granada en Primera?

–Claro, pero primero tenemos que ascender y luego, sentarnos y hablar.

–¿Y en Segunda?

–Solo pienso en positivo y en subir. Es lo que queremos todos; para empezar, porque es lo que merecen el club y toda la gente que trabaja en él.

–Lo que no quiere, desde luego, es volver al Dinamo de Kiev.

–Llevo más de una década ligado al club pero jugué muy pocos partidos con el primer equipo y lo pasé mal, pero nunca sabes lo que puede pasar en la vida. Me queda una temporada más de contrato y no sé lo que querrán hacer conmigo porque hace tres años que no hablo con nadie de allí directamente. Ya veremos qué pasa en verano.

–¿Le gusta mirar lo que hacen el Almería y el resto de rivales?

–No, me centro en nuestros partidos y en los vídeos que el entrenador nos enseña, más allá de los partidos de los 'grandes' en Primera división. Si ganamos los cuatro partidos que quedan, jugaremos el 'play off'.

–¿Ve al equipo capaz?

–Sí, con la mentalidad que estamos construyendo ahora en el vestuario, sí. Veo un cambio en los entrenamientos desde la derrota en Málaga. Lo estamos dando todo y lo vamos a seguir dando. No voy a decir que lo conseguiremos al 100%, porque no puedo saberlo, pero lucharemos hasta el final. Todos sabemos jugar bien con el balón, pero lo más importante ahora es correr más que nunca y ganar todos los duelos individuales.