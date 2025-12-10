Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergio Ruiz, muy abrigado, da un pase durante un circuito con balón. J. I. C.

Entrenamiento del Granada CF

Sergio Ruiz y Pablo Sáenz vuelven con tres nuevas bajas

Astralaga trabaja con aparente normalidad bajo palos en una sesión con siete jugadores del Recreativo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:25

Comenta

Sergio Ruiz y Pablo Sáenz volvieron a entrenar con el Granada este miércoles en la Ciudad Deportiva del club tras caerse a última hora de ... la convocatoria para el partido contra el Ceuta del pasado domingo en Los Cármenes. El capitán aquejó un proceso gripal del que permanece fastidiado, abrigado hasta arriba aún, mientras que el extremo arrastraba molestias en el nervio ciático por un golpe en Tenerife. Ambos trabajaron con aparente normalidad ya de cara a la visita al Sporting del sábado, como Ander Astralaga bajo palos, durante una sesión con tres nuevas bajas y hasta siete jugadores del Recreativo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  2. 2 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  7. 7

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  8. 8 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  9. 9 El Granada CF recibirá el Día de Reyes al Rayo Vallecano en Copa del Rey
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sergio Ruiz y Pablo Sáenz vuelven con tres nuevas bajas

Sergio Ruiz y Pablo Sáenz vuelven con tres nuevas bajas