Sergio Ruiz y Pablo Sáenz vuelven con tres nuevas bajas

Sergio Ruiz y Pablo Sáenz volvieron a entrenar con el Granada este miércoles en la Ciudad Deportiva del club tras caerse a última hora de ... la convocatoria para el partido contra el Ceuta del pasado domingo en Los Cármenes. El capitán aquejó un proceso gripal del que permanece fastidiado, abrigado hasta arriba aún, mientras que el extremo arrastraba molestias en el nervio ciático por un golpe en Tenerife. Ambos trabajaron con aparente normalidad ya de cara a la visita al Sporting del sábado, como Ander Astralaga bajo palos, durante una sesión con tres nuevas bajas y hasta siete jugadores del Recreativo.

Pedro Alemañ, Rubén Alcaraz y Luka Gagnidze sumaron sus ausencias a la de Martin Hongla, todavía mermado en una rodilla. El joven centrocampista valenciano, eso sí, salió al final del entrenamiento para ejercitarse aparte. Llamó la atención durante la sesión que varios miembros del cuerpo técnico lucieran mascarilla, como en tiempos pandémicos, al haber otros casos como el de Sergio Ruiz en el equipo.

Dos grupos

Pacheta llamó del Recreativo a Gael Joel, Mario Jiménez Gambín, Anthony Obi, Álvaro Justo y Bourama además del portero Bohdan Isachenko. Tras el circuito con balón que inauguró la sesión sumó a Dominique Moubeke, que se ejercitaba con el filial en otro campo, para dividir la plantilla en dos grupos: uno que trabajó el ataque y la defensa del área bajo su propia supervisión y otro que ensayó la salida desde atrás con finalizaciones, con su segundo Chema Monzón al cargo. Lo siguió a todo, a pie de campo, el secretario técnico Javier Alonso.