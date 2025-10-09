Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz, durante un entrenamiento. Granada CF - Pepe Villoslada

Entrenamiento del Granada

Rubén Alcaraz vuelve a ejercitarse con el grupo

Diego Hormigo trabaja con aparente normalidad tras quedarse aparte el martes

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 12:16

Rubén Alcaraz volvió a entrenar este jueves con el Granada ya en la última sesión previa a la visita de la UD Las Palmas el ... viernes (20.30 horas). El centrocampista, ausente junto a los internacionales el pasado martes por probable gestión de carga, trabajó con aparente normalidad junto al resto de sus compañeros al igual que Diego Hormigo, que se quedó al margen ese mismo día.

