Rubén Alcaraz vuelve a ejercitarse con el grupo

Entrenamiento del GranadaRubén Alcaraz vuelve a ejercitarse con el grupo
Diego Hormigo trabaja con aparente normalidad tras quedarse aparte el martes
Granada
Jueves, 9 de octubre 2025, 12:16
Rubén Alcaraz volvió a entrenar este jueves con el Granada ya en la última sesión previa a la visita de la UD Las Palmas el ... viernes (20.30 horas). El centrocampista, ausente junto a los internacionales el pasado martes por probable gestión de carga, trabajó con aparente normalidad junto al resto de sus compañeros al igual que Diego Hormigo, que se quedó al margen ese mismo día.
Juan Carlos 'El Pescao' Fernández siguió con los porteros Iker García, Bohdan Isachenko y Jesús Parejo del Recreativo. Pacheta mantuvo en dinámica de primer equipo al central Flores, no así al centrocampista Mario Jiménez 'Gambín'.
