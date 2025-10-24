El recreativista Owen trabaja con el primer equipo en lugar de Zinebi

Entrenamiento del GranadaEl recreativista Owen trabaja con el primer equipo en lugar de Zinebi
El extremo del filial fue llamado a última hora para una sesión en la que se reincorporó Loïc Williams sin Astralaga aún
Granada
Viernes, 24 de octubre 2025, 12:10
Owen Mira Chukwuemeka, extremo del Recreativo, fue el refuerzo del filial del que tiró Pacheta para el último entrenamiento del equipo previo al derbi con ... el Cádiz en Los Cármenes en lugar del delantero Rayan Zinebi. El entrenador del Granada le llamó a última hora, y tras los análisis de vídeo, para una sesión a la que se reincorporó Loïc Williams aún sin Ander Astralaga además de Moha Bouldini.
Owen, de 16 años, fue reclutado por el Granada en edad cadete la temporada pasada procedente del 26 de Febrero malagueño tras pasar allí también por la cantera del Tiro Pichón. En lo que va de curso lleva cinco partidos con el Recreativo, titular en uno de ellos, y otros tres con el juvenil de División de Honor. Guarda mucho parecido físico con el madridista Jude Bellingham.
Los también recreativistas Iker García y Carlos Guirao fueron quienes acompañaron a Luca Zidane. Pacheta sí mantuvo en dinámica a los veteranos José Arnaiz, Manu Trigueros y Martin Hongla como probables novedades en la convocatoria.
