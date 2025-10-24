Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Owen, en el centro, durante el entrenamiento del Granada este viernes. Ariel C. Rojas

Entrenamiento del Granada

El recreativista Owen trabaja con el primer equipo en lugar de Zinebi

El extremo del filial fue llamado a última hora para una sesión en la que se reincorporó Loïc Williams sin Astralaga aún

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:10

Owen Mira Chukwuemeka, extremo del Recreativo, fue el refuerzo del filial del que tiró Pacheta para el último entrenamiento del equipo previo al derbi con ... el Cádiz en Los Cármenes en lugar del delantero Rayan Zinebi. El entrenador del Granada le llamó a última hora, y tras los análisis de vídeo, para una sesión a la que se reincorporó Loïc Williams aún sin Ander Astralaga además de Moha Bouldini.

