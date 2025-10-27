Un 'once' prácticamente nuevo para visitar al Roda por la Copa del Rey

Entrenamiento del GranadaUn 'once' prácticamente nuevo para visitar al Roda por la Copa del Rey
Pacheta trabaja las consignas tácticas básicas en una sesión de la que se ausenta Rubén Alcaraz
Granada
Lunes, 27 de octubre 2025, 12:04
Pacheta prepara una alineación prácticamente nueva para la visita al Roda en la Copa del Rey este martes. El entrenador dedicó la sesión del lunes ... a trabajar las consignas tácticas básicas con recreativistas como Gael Joel, Mario Jiménez 'Gambín', Juanjo Flores y Carlos Guirao, además del delantero Rayan Zinebi, que lo vio todo sin zapatillas de tacos desde un banquillo al margen.
Quienes no acudieron a la Ciudad Deportiva del club fueron el portero Iker García, titular con el Recreativo en Peligros el día anterior, ni Samu Cortés, que solamente jugó los veinte últimos minutos como revulsivo. Del entrenamiento en sí se ausentó por gestión de carga Rubén Alcaraz, que acabó con problemas musculares el derbi con el Cádiz.
