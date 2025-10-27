Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rayan Zinebi conversa con Mario Jiménez 'Gambín'. J. I. C.

Entrenamiento del Granada

Un 'once' prácticamente nuevo para visitar al Roda por la Copa del Rey

Pacheta trabaja las consignas tácticas básicas en una sesión de la que se ausenta Rubén Alcaraz

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:04

Comenta

Pacheta prepara una alineación prácticamente nueva para la visita al Roda en la Copa del Rey este martes. El entrenador dedicó la sesión del lunes ... a trabajar las consignas tácticas básicas con recreativistas como Gael Joel, Mario Jiménez 'Gambín', Juanjo Flores y Carlos Guirao, además del delantero Rayan Zinebi, que lo vio todo sin zapatillas de tacos desde un banquillo al margen.

