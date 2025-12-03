Astralaga falta en una sesión de la que se queda aparte Alemañ

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:49 Comenta Compartir

Ander Astralaga se ausentó del entrenamiento del Granada en la Ciudad Deportiva este miércoles y apunta a descansar esta vez en la Copa del Rey. ... A Luca Zidane le acompañaron en esta ocasión los canteranos Iker García y Carlos Guirao y viajará el primero como poco. Al margen estuvo Pedro Alemañ, que visibilizó molestias en el aductor derecho al ser sustituido en León y también podría faltar en Tenerife ya de cara a la visita del Ceuta a Los Cármenes en Liga por la competición regular.

Martin Hongla permaneció en el gimnasio por los problemas que arrastra en una de sus rodillas. La baja del camerunés, y la sanción que arrastra el canterano Mario Jiménez Gambín, emplazó a Pacheta a contar con su compatriota Dominique Moubeke desde el Recreativo. El también centrocampista de 20 años llegó a debutar como profesional en Eibar pero los fichajes de Luka Gagnidze y Rubén Alcaraz lo devolvieron a la dinámica del filial. Otros recreativistas que apuntan a la lista son el lateral derecho Gael Joel y el central Juanjo Flores.

