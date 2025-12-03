Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pedro Alemañ se ejercita aparte este miércoles. J. I. C.
Entrenamiento del Granada CF

Astralaga falta en una sesión de la que se queda aparte Alemañ

Las molestias en una rodilla mantienen a Hongla en el gimnasio y Dominique vuelve a promocionar del filial

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:49

Comenta

Ander Astralaga se ausentó del entrenamiento del Granada en la Ciudad Deportiva este miércoles y apunta a descansar esta vez en la Copa del Rey. ... A Luca Zidane le acompañaron en esta ocasión los canteranos Iker García y Carlos Guirao y viajará el primero como poco. Al margen estuvo Pedro Alemañ, que visibilizó molestias en el aductor derecho al ser sustituido en León y también podría faltar en Tenerife ya de cara a la visita del Ceuta a Los Cármenes en Liga por la competición regular.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  5. 5

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  9. 9 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Astralaga falta en una sesión de la que se queda aparte Alemañ

Astralaga falta en una sesión de la que se queda aparte Alemañ