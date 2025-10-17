Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Irene Ferreras da instrucciones durante el partido con la Real Sociedad. José Miguel Baldomero

Entrenadora del Granada femenino

Ferreras: «Intentaremos que la visita al Barça sea positiva en lo emocional al menos»

Liga F ·

«Tenemos que intentar ir un pasito por delante en defensa y proyectar lo que somos como equipo con el balón sin traicionarnos», pide

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 17 de octubre 2025, 14:35

Comenta

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, aseguró que su equipo afronta la visita del domingo al FC Barcelona (18 horas) «con una ilusión muy grande» pese a tratarse de un partido «dificilísimo». «Todo amante del fútbol lo tiene como un espejo en el que mirarse, como la estela que seguimos los demás equipos, porque llevan muchísimo tiempo haciendo las cosas bien. Enfrentarse a las mejores jugadoras del mundo supone un reto importante e intentaremos ser lo más serias posibles y que la experiencia sea positiva y nos sume al menos en el terreno emocional desde una mentalidad competitiva e independientemente de cómo vaya el resultado», expuso.

«Tenemos que reconocer muchos estímulos ante un equipo que a nivel nacional se enfrenta siempre a escenarios similares, con escenarios de bloques bajos y poco espacio desde los que creció mucho con talento individual y buen trabajo de su entrenador en cuanto a recursos colectivos», indicó Irene Ferreras por el trabajo de su homólogo Pere Romeu. «Tenemos que intentar ir un pasito por delante en defensa y proyectar lo que somos como equipo con el balón sin traicionarnos», pidió a sus futbolistas.

En cualquier caso, la entrenadora del Granada femenino reconoció haber dedicado la semana a focalizarse en el rendimiento propio de su equipo en lo que va de campeonato. «Estamos empezando a mostrar lo que queremos en competición y vamos sacando conclusiones sobre por dónde seguir ese crecimiento», se congratuló.

