Reencuentro con Cervera, un dolor de cabeza para el Granada

Al frente del Tenerife espera al Granada un entrenador que siempre le causó dolores de cabeza. Álvaro Cervera, que además encadena dos victorias consecutivas en ... casa contra Cádiz y Huesca, ya frustró a los rojiblancos durante siete partidos seguidos entre sus etapas con el Cádiz y con el Oviedo hasta un último encuentro que sí fue triunfal para los nazaríes en Los Cármenes. Ocurrió con el entrenador al mando del conjunto carbayón y lo decidió un solitario gol sobre la bocina de Ricard Sánchez el 26 de marzo de 2023, en el camino hacia el ascenso con Paco López.

Tres meses antes de aquello, sin embargo, el Oviedo de Cervera sí apeó al Granada de la Copa del Rey en el Carlos Tartiere después de provocar la destitución de Aitor Karanka en el mismo escenario pero en Liga tras jugar desde la primera parte con un futbolista menos. Antes, con el Cádiz, firmó hasta cuatro tablas de 2019 a 2021 con una visita victoriosa a Los Cármenes mediante un un tanto de Rubén Sobrino en uno de los últimos partidos de los rojiblancos con Diego Martínez. Ya había aplazado el ascenso con el 'chamán' enfrente, como su particular venganza por una derrota también en el Zaidín la temporada anterior con opciones de 'play off' ante un equipo que no se jugaba nada bajo la dirección de Miguel Ángel Portugal.

De trece precedentes, los equipos de Cervera ganaron cinco; y de ellos, salvo los dos primeros con el técnico en el Jaén, los demás se decidieron por una diferencia mínima si es que no hubo tablas. Un aviso para Tenerife.