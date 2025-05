«Todos soñamos desde pequeños con partidos como este»

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 30 de mayo 2025, 13:46 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

El entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, sostuvo que su equipo ha de afrontar la visita del Granada «con muchísima ilusión y optimismo» para atar el 'play off' de ascenso a Primera división en esta última jornada del campeonato en Segunda. «Todos soñamos desde que somos pequeños con partidos como este, y tenemos la seguridad y la garantía de que estamos preparados para jugarlo. Será muy bonito», anticipó, después de haber tratado de aislar a su equipo «de todo el entorno». «Dependemos de nosotros mismos y saldremos a ganar al Granada. Que todo el mundo tenga muy claro que somos el Racing, jugamos en El Sardinero y estamos convencidos de que vamos a ganar», recalcó.

José Alberto reflejó la mejoría del Granada con Pacheta. «Le conozco desde hace ya bastantes años y creo que es un entrenador que maneja muy bien todos los aspectos comunicativos. Ha cambiado la energía con la que estaban y, más allá de igualar como mínimo la intensidad de los rivales, que también es importante, modificó la estructura de juego y ciertos mecanismos y lo están haciendo realmente bien; lo que debería haber hecho desde el principio de la temporada. Somos conscientes de sus fortalezas, e intentaremos neutralizarlas, pero también conocemos sus debilidades y queremos aprovecharlas», indicó.

El entrenador del Racing fue comprensivo con la inquietud en el entorno. «Toda Cantabria se enganchó al equipo y entiendo que la ilusión se convierta en expectativa y que exista decepción cuando no se cumple. Antes nos servía ganar cada tres partidos y ahora queremos hacerlo todos los domingos. Nadie nos puso el ascenso como objetivo más allá del cuerpo técnico y los jugadores, porque nos sentíamos capaces, y somos los primeros que sufrimos el listón tan alto que nos pusimos», reflexionó.

«Es normal tener miedo»

«Es importante gestionar todo el carrusel de emociones que puede haber en estos partidos, como en Elda. Es normal tener miedo y cierta inquietud antes de jugar porque somos personas y todos tenemos debilidades e incertidumbres, porque hasta le pasó a la Selección cuando ganó el Mundial, pero con el balón en juego hay que ir a ganar al rival de enfrente con fútbol y un par de pelotas», esgrimió José Alberto, quien subrayó que su equipo se siente «cada día más fuerte y mejor».

«Hubiésemos firmado estar en esta situación después del palo que nos llevamos hace un año -por la derrota en casa del descendido Villarreal B que les apeó del 'play off' en la última jornada-, aunque no lo hiciéramos hace seis meses por nuestro crecimiento. De eso va la ambición y la exigencia. Aun así, no será un fracaso ni una mierda de temporada si no subimos. Estamos en disposición de dar un paso para demostrar que mejoramos la temporada pasada», emplazó el entrenador del Racing.