El entrenador del Mirandés, Fran Justo, da órdenes a sus futbolistas. José Miguel Baldomero
Entrenador del Mirandés

Justo: «La expulsión determinó el partido»

«El ambiente de Los Cármenes empuja, porque es un escenario 'de verdad', pero tuvimos frialdad», felicita a sus futbolistas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:25

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, concedió que la expulsión de Pere Haro fue lo que «determinó el partido» a favor de su equipo en ... Los Cármenes. «Fue un encuentro igualado entre dos equipos que tenían claro su plan. Hicimos lo que debíamos en la primera parte, aunque pudimos atacar mejor en transición para tener ocasiones más claras, pero defendimos muy bien al Granada; tras el descanso ajustamos mejor. Nosotros estamos todavía 'bautizándonos' en eso de adelantarnos, y en Los Cármenes hay mucho ambiente que empuja, y justo en igualdad numérica de nuevo cuando nos empataron por una atención médica sobre Juan (Gutiérrez), pero luego tuvimos varias ocasiones para marcar el segundo gol», resaltó.

