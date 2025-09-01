Justo: «La expulsión determinó el partido»

«El ambiente de Los Cármenes empuja, porque es un escenario 'de verdad', pero tuvimos frialdad», felicita a sus futbolistas

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:25

El entrenador del Mirandés, Fran Justo, concedió que la expulsión de Pere Haro fue lo que «determinó el partido» a favor de su equipo en ... Los Cármenes. «Fue un encuentro igualado entre dos equipos que tenían claro su plan. Hicimos lo que debíamos en la primera parte, aunque pudimos atacar mejor en transición para tener ocasiones más claras, pero defendimos muy bien al Granada; tras el descanso ajustamos mejor. Nosotros estamos todavía 'bautizándonos' en eso de adelantarnos, y en Los Cármenes hay mucho ambiente que empuja, y justo en igualdad numérica de nuevo cuando nos empataron por una atención médica sobre Juan (Gutiérrez), pero luego tuvimos varias ocasiones para marcar el segundo gol», resaltó.

«Felicito a los chicos por su mentalidad al sobreponerse a todo lo que les fue pasando durante el partido. Este era un escenario 'de verdad', pero tuvimos la frialdad y la pausa justas para ganar», compartió Justo. El entrenador del Mirandés precisó que sustituyó al guardameta Nikic al descanso tras hacerse daño en una rodilla: «No tenía sentido arriesgar al tener dos grandes porteros».

