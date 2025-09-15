Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paco López medita sobre una nevera durante el partido. José Miguel Baldomero

Entrenador del Leganés

Paco López: «En otros partidos no tuvimos tanta solvencia en el área propia»

Sala de prensa ·

«Esto es larguísimo y da muchísimas vueltas; ahora mismo no merece la pena hablar de objetivos ni por arriba ni por abajo», responde el exrojiblanco acerca de la situación del Granada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 15 de septiembre 2025, 00:20

Un exrojiblanco como Paco López, ahora entrenador del Leganés, reconoció que el Granada «igualó mucho más el partido» de lo que indicó el resultado final ... para la victoria de su equipo en Los Cármenes. «Fuimos mejores con balón en los veinte primeros minutos, pero luego cualquier detalle puede equilibrar la balanza en esta categoría y la buena jugada del penalti nos abrió las puertas para adelantarnos y jugar con más tranquilidad. En partidos anteriores no tuvimos tanta solvencia en el área propia, y de ahí que nos llevásemos la victoria», se congratuló.

