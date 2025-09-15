Paco López: «En otros partidos no tuvimos tanta solvencia en el área propia»

Un exrojiblanco como Paco López, ahora entrenador del Leganés, reconoció que el Granada «igualó mucho más el partido» de lo que indicó el resultado final ... para la victoria de su equipo en Los Cármenes. «Fuimos mejores con balón en los veinte primeros minutos, pero luego cualquier detalle puede equilibrar la balanza en esta categoría y la buena jugada del penalti nos abrió las puertas para adelantarnos y jugar con más tranquilidad. En partidos anteriores no tuvimos tanta solvencia en el área propia, y de ahí que nos llevásemos la victoria», se congratuló.

«Nuestro plan pasaba por generarle dudas a los centrales exteriores del Granada con mucha gente por dentro en zonas intermedias, y arriesgamos con carrileros al no tener laterales disponibles. Estoy muy contento con el plan con balón, y sin él tratamos de contener su peligro por las bandas con Faye y los carrileros sobre todo», desveló Paco López. «Le doy mucho mérito a mi equipo porque esto fue un premio al trabajo de partidos anteriores en los que merecimos mucho más. Estamos muy mermados por las lesiones y por un virus que afectó también a miembros del cuerpo técnico, sentándome yo en el banquillo de milagro. Los equipos también se construyen creciéndose ante las adversidades, y si los resultados acompañan, mejor», celebró.

No era un partido cualquiera para el entrenador del Leganés. «Fue especial volver a una casa que quiero mucho y a la que guardo muchísimo cariño por reencontrarme con gente muy querida con la que trabajé muy a gusto», volvió a recordar como exrojiblanco. Se le pidió un análisis del Granada: «Esto es larguísimo, aunque a todos nos guste empezar bien, pero ahora mismo no se puede hablar de objetivos ni por arriba ni por abajo. Por mi experiencia como entrenador digo que no merece la pena pensar más allá en este momento porque esto da muchísimas vueltas». «Nosotros tampoco habíamos ganado hasta ahora, aunque no hayamos perdido, y es normal que cunda el pesimismo cuando no hay victorias pero al Granada le veo una mezcla de jugadores veteranos con otros con mucha hambre. Es un equipo muy fuerte físicamente y muchas veces es cuestión de coger una dinámica positiva con fe», sostuvo.