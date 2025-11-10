Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ya exentrenador del Huesca, Sergi Guilló, durante un partido. SD Huesca
Rival del Granada en Segunda

El Huesca destituye a Sergi Guilló

El entrenador del conjunto oscense se convierte en el sexto entrenador cesado en lo que va de temporada en la categoría

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:18

Comenta

El Huesca destituyó este lunes a Sergi Guilló como entrenador pese a rascar un empate cuando perdía 0-2 con el Andorra el pasado sábado. ... El conjunto oscense encadena cinco jornadas sin ganar, a un único punto del Granada en los puestos de descenso ya pese a contar con una victoria más. Guilló era el técnico más joven de la categoría, con 34 años, firmado del Mérida de Primera RFEF. Precisamente en El Alcoraz lograron los rojiblancos su primera victoria de la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  3. 3 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  4. 4

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  5. 5 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  6. 6 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  7. 7 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  8. 8

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  9. 9 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  10. 10 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Huesca destituye a Sergi Guilló

El Huesca destituye a Sergi Guilló