El Huesca destituye a Sergi Guilló
El entrenador del conjunto oscense se convierte en el sexto entrenador cesado en lo que va de temporada en la categoría
Granada
Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:18
El Huesca destituyó este lunes a Sergi Guilló como entrenador pese a rascar un empate cuando perdía 0-2 con el Andorra el pasado sábado. ... El conjunto oscense encadena cinco jornadas sin ganar, a un único punto del Granada en los puestos de descenso ya pese a contar con una victoria más. Guilló era el técnico más joven de la categoría, con 34 años, firmado del Mérida de Primera RFEF. Precisamente en El Alcoraz lograron los rojiblancos su primera victoria de la temporada.
El cese de Guilló se convirtió en el sexto en lo que va de campaña en Segunda división. Sigue a los de Johan Plat en el Castellón, Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Asier Garitano en el Sporting, Gabi en el Zaragoza y Fran Justo en el Mirandés, este último en la jornada anterior. Los sustituyeron el promocionado exfutbolista Pablo Hernández, 'Cuco' Ziganda, Borja Jiménez, Rubén Sellés y Jesús Galván respectivamente.
