Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido
El técnico catalán tuvo que ser acompañado al salir del estadio a falta de un cuarto de hora mientras su equipo perdía
Granada
Jueves, 28 de agosto 2025, 10:25
Robert Moreno tuvo que ser hospitalizado en pleno partido de su actual equipo, el Sochi ruso, debido a una crisis hipertensiva. El exentrenador del Granada ... empezó a sentirse mal a falta de un cuarto de hora para el final de un duelo con el Krasnodar por la Copa del país que los suyos perdían por 0-3 y, justamente tras el gol con el que recortaban distancias, tuvo que abandonar el estadio acompañado por sus ayudantes. Fue dado de alta a las horas tras una revisión médica, sin tener que pasar la noche ingresado.
Entrenador del Sochi desde diciembre de 2023, Robert Moreno viene de mantener el puesto pese a sufrir un descenso luego revertido por la pérdida de la categoría por decisión administrativa de uno de sus rivales. Esta temporada tampoco ha empezado como querría, colista de la Premier League rusa al no sumar más que un empate en las seis primeras jornadas con tres goles a favor y 17 en contra.
