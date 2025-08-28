Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Robert Moreno, durante una imagen de archivo como entrenador del Sochi. Instagram de Robert Moreno
Exentrenador del Granada

Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido

El técnico catalán tuvo que ser acompañado al salir del estadio a falta de un cuarto de hora mientras su equipo perdía

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 10:25

Robert Moreno tuvo que ser hospitalizado en pleno partido de su actual equipo, el Sochi ruso, debido a una crisis hipertensiva. El exentrenador del Granada ... empezó a sentirse mal a falta de un cuarto de hora para el final de un duelo con el Krasnodar por la Copa del país que los suyos perdían por 0-3 y, justamente tras el gol con el que recortaban distancias, tuvo que abandonar el estadio acompañado por sus ayudantes. Fue dado de alta a las horas tras una revisión médica, sin tener que pasar la noche ingresado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  4. 4 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  7. 7

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  8. 8 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  9. 9

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  10. 10

    El litro de AOVE rompe la barrera de los cuatro euros: «No debería asustarnos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido

Hospitalizan a Robert Moreno con una crisis hipertensiva en pleno partido