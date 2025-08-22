Entrenador del Eibar«Mantuvimos la intensidad por respeto al Granada»
Sala de prensa ·«Hicimos un gran partido contra un gran rival, que ya inscribió a todos sus jugadores y tenía una plantilla más completa que en la primera jornada», se congratula
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 22:50
El entrenador del Eibar, Beñat San José, se congratuló porque su equipo hizo «un gran partido contra un gran rival, que ya inscribió a todos ... sus jugadores y tenía una plantilla más completa que en la primera jornada». «Mostramos no solo lo que trabajamos sino lo que queríamos mejorar y el plan de partido. Felicito a mis jugadores por hacer un partidazo. Tenemos que seguir esta línea sobre todo en casa, porque es una gozada», emplazó.
«Generamos la expulsión del Granada con nuestra intensidad y la mantuvimos como seña de identidad y por respeto al rival, porque no es fácil jugar con diez», justificó Beñat San José. «Presionamos mucho arriba para ahogar sus circuitos de creación y cuando jugaban con su portero teníamos dos planes, al ser extraordinariamente bueno con los pies, siendo todavía más agresivos con el tercer hombre que tan bien trabajan; estuvimos impecables. Y además, también estuvimos fuertes en zona baja. Con el balón, fuimos muy bien al espacio», sintetizó como claves de la goleada.
