El entrenador del Eibar, Beñat San José, celebra la victoria sobre el Granada. SD Eibar

Entrenador del Eibar

«Mantuvimos la intensidad por respeto al Granada»

Sala de prensa ·

«Hicimos un gran partido contra un gran rival, que ya inscribió a todos sus jugadores y tenía una plantilla más completa que en la primera jornada», se congratula

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 22:50

El entrenador del Eibar, Beñat San José, se congratuló porque su equipo hizo «un gran partido contra un gran rival, que ya inscribió a todos ... sus jugadores y tenía una plantilla más completa que en la primera jornada». «Mostramos no solo lo que trabajamos sino lo que queríamos mejorar y el plan de partido. Felicito a mis jugadores por hacer un partidazo. Tenemos que seguir esta línea sobre todo en casa, porque es una gozada», emplazó.

