«Mantuvimos la intensidad por respeto al Granada»

«Hicimos un gran partido contra un gran rival, que ya inscribió a todos sus jugadores y tenía una plantilla más completa que en la primera jornada», se congratula

El entrenador del Eibar, Beñat San José, celebra la victoria sobre el Granada.

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 22 de agosto 2025, 22:50 Comenta Compartir

El entrenador del Eibar, Beñat San José, se congratuló porque su equipo hizo «un gran partido contra un gran rival, que ya inscribió a todos ... sus jugadores y tenía una plantilla más completa que en la primera jornada». «Mostramos no solo lo que trabajamos sino lo que queríamos mejorar y el plan de partido. Felicito a mis jugadores por hacer un partidazo. Tenemos que seguir esta línea sobre todo en casa, porque es una gozada», emplazó.

«Generamos la expulsión del Granada con nuestra intensidad y la mantuvimos como seña de identidad y por respeto al rival, porque no es fácil jugar con diez», justificó Beñat San José. «Presionamos mucho arriba para ahogar sus circuitos de creación y cuando jugaban con su portero teníamos dos planes, al ser extraordinariamente bueno con los pies, siendo todavía más agresivos con el tercer hombre que tan bien trabajan; estuvimos impecables. Y además, también estuvimos fuertes en zona baja. Con el balón, fuimos muy bien al espacio», sintetizó como claves de la goleada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión