Romero: «No podíamos desaprovechar el regalo que nos llevamos al descanso»

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, admitió que el gol del empate para su equipo justo antes del descanso fue «un premio excesivo» que ... sus futbolistas «no podían desaprovechar ese regalo». «Le damos mucho valor al empate por el rival y por el escenario, y ese gol nos hizo un favor muy grande después de un primer tiempo muy malo por nuestra parte porque no hicimos nada de lo hablado. Fue un premio enorme y teníamos que aprovechar que la suerte o el destino nos diera esa oportunidad y eso hicimos en la segunda parte, siendo valientes tras ajustar algunas cosas, con nuestro descaro para ser superiores aun sin ocasiones claras de ninguno de los dos equipos», abundó.

«Al descanso les dije a mis futbolistas que los iba a echar a todos», bromeó José Juan Romero. «Fue parecido a lo que nos pasó en las dos primeras salidas, porque salimos nerviosos y con mucho miedo pese a que no teníamos ninguna presión por nuestra situación tan extraordinaria en la clasificación. No nos salía nada, pero demostré mi malestar y creo que captaron el mensaje», compartió.

El entrenador del Ceuta agradeció el desplazamiento de su afición hasta Los Cármenes. «Jugar en Segunda es una oportunidad única para nosotros y la afición lo está disfrutando mucho, como todos. Es una locura lo que estamos viviendo allí y en casi todos los desplazamientos. Viajar desde Ceuta es una odisea hacia cualquier sitio y tenemos que dejarnos la vida por ellos», expresó.

Un granadino desde el banquillo

Por último, Romero reconoció su empeño en particular por darle minutos a su canterano granadino Josema y que así debutara en el fútbol profesional tras hacerlo ya previamente en la Copa del Rey. «Pude optar por cualquier otro futbolista porque todos merecían jugar pero Josema trabaja extraordinariamente bien y merecía alguna oportunidad más pese a la competencia en el primer equipo. Tenía entre ceja y ceja que jugara aquí porque miro mucho el aspecto personal de mis futbolistas y si podía darle ese momento de felicidad, lo haría con cualquiera de ellos, pero porque se lo ha ganado y si sigue su proyección tiene bastante que aportar al equipo y al fútbol en general», le elogió.