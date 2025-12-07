Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Juan Romero, entrenador del Ceuta, en Los Cármenes. José Miguel Baldomero

Entrenador del Ceuta

Romero: «No podíamos desaprovechar el regalo que nos llevamos al descanso»

Sala de prensa ·

«El gol del empate fue un premio excesivo pero luego fuimos superiores», sostiene

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 23:42

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, admitió que el gol del empate para su equipo justo antes del descanso fue «un premio excesivo» que ... sus futbolistas «no podían desaprovechar ese regalo». «Le damos mucho valor al empate por el rival y por el escenario, y ese gol nos hizo un favor muy grande después de un primer tiempo muy malo por nuestra parte porque no hicimos nada de lo hablado. Fue un premio enorme y teníamos que aprovechar que la suerte o el destino nos diera esa oportunidad y eso hicimos en la segunda parte, siendo valientes tras ajustar algunas cosas, con nuestro descaro para ser superiores aun sin ocasiones claras de ninguno de los dos equipos», abundó.

