El entrenador argentino que considera «precario» al Granada CF

El entrenador del Banfield argentino, Pedro Troglio, defendió el campeonato de su país con un desafortunado comentario que salpicó tanto al Granada como al Elche. « ... Acá porque nos quedamos mirando al Barcelona o al Real Madrid, pero andá y mirá otro partido de España a ver si ves algo magnífico... vos ves, no sé, Elche con Granada y también ves un fútbol precario», ejemplificó en declaraciones a 'DSPORTS'.

«En el fútbol nuestro es mucho más posible que veas un equipo de los considerados menores ganarle a un equipo grande; eso afuera no pasa», abundó Troglio. «Yo considero el argentino el mejor a nivel sudamericano y a nivel mundial, de los mejores. Los grandes dequipos del fútbol mundial tienen argentinos triunfando; sigue siendo un lugar de sacar, sacar y sacar jugadores, con un campeonato durísimo. Nuestra idiosincrasia nos permite pelear por algo más importante desde lugares precarios», siguió el entrenador de Banfield.

Banfield, ubicado en mitad de la clasificación del Grupo A de la Primera división argentina, ganó el torneo Apertura en 2009. Troglio, que recibió los apodos de 'mago' y 'magnífico' como futbolista en River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata en su país y Hellas Verona, Lazio y Ascoli en Italia, ha dirigido a Instituto, San Lorenzo, Gimnasia, Tigre, Argentinos Juniors, Independiente y Godoy Cruz en el fútbol patrio además del paraguayo Cerro Porteño, el peruano Universitario y el hondureño Olimpia.