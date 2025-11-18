Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Troglio dirige un entrenamiento reciente. Banfield

Pedro Troglio

El entrenador argentino que considera «precario» al Granada CF

El técnico de Banfield defiende el campeonato de su país con un desafortunado comentario que salpica a los rojiblancos

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 16 de noviembre 2025

Comenta

El entrenador del Banfield argentino, Pedro Troglio, defendió el campeonato de su país con un desafortunado comentario que salpicó tanto al Granada como al Elche. « ... Acá porque nos quedamos mirando al Barcelona o al Real Madrid, pero andá y mirá otro partido de España a ver si ves algo magnífico... vos ves, no sé, Elche con Granada y también ves un fútbol precario», ejemplificó en declaraciones a 'DSPORTS'.

