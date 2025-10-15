El entrenador del Andorra fue opción para el Recreativo Granada en 2024

El entrenador del Andorra fue una de las opciones que el club sopesó como situar al frente del Recreativo en 2024. Ibai Gómez formó parte ... del 'casting' de técnicos para sustituir a Germán Crespo tras el descenso del filial rojiblanco a 2ª RFEF pero el exfutbolista del Athletic entre otros equipos decidió enrolarse finalmente en el Arenas de Getxo de la misma categoría, con el que ascendió como campeón mientras el 'Recre' perdía otra categoría por segundo año consecutivo, con Jon Erice hasta febrero y Raúl Barroso hasta final de curso.

Ibai Gómez, retirado en 2022, comenzó su carrera como entrenador en el modesto Santutxu y terminó asumiendo las riendas de la selección olímpica de la República Dominicana en los Juegos de París. En el Arenas de Getxo logró el ascenso a 1ª RFEF como campeón con cuatro puntos de diferencia sobre el Logroñés, al sumar 21 victorias y siete empates por apenas seis derrotas. El Recreativo marchaba antepenúltimo con apenas cinco triunfos cuando a Erice lo reemplazó Barroso al promocionar desde el Juvenil; no hubo reacción y los rojiblancos perdieron un puesto más incluso.

Ya en el fútbol profesional con el Andorra, Ibai Gómez tuvo a su equipo en el 'play off' incluso hasta sus recientes derrotas con el Leganés en el Principado y en la visita a la Real Sociedad B. Antes, sin embargo, los recién ascendidos ganaron a domicilio al Zaragoza y al Racing además de al Burgos o al Córdoba en casa. También puntuaron en Las Palmas o con el Mirandés. A sus 35 años, únicamente le bate por juventud Sergi Guilló, al frente del Huesca.

Lo más curioso, no obstante, es que el sustituto de Ibai Gómez en el Arenas de Getxo tras su ascenso a 1ª RFEF fue precisamente Jon Erice. El exentrenador del Recreativo Granada marcha un punto por encima de la zona de descenso con dos victorias y dos empates.