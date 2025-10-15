Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ibai Gómez, en una imagen de archivo. Reuters

Curiosidad

El entrenador del Andorra fue opción para el Recreativo Granada en 2024

La dirección del club sopesó a Ibai Gómez como sustituto de Germán Crespo tras el descenso a 2ª RFEF

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:54

Comenta

El entrenador del Andorra fue una de las opciones que el club sopesó como situar al frente del Recreativo en 2024. Ibai Gómez formó parte ... del 'casting' de técnicos para sustituir a Germán Crespo tras el descenso del filial rojiblanco a 2ª RFEF pero el exfutbolista del Athletic entre otros equipos decidió enrolarse finalmente en el Arenas de Getxo de la misma categoría, con el que ascendió como campeón mientras el 'Recre' perdía otra categoría por segundo año consecutivo, con Jon Erice hasta febrero y Raúl Barroso hasta final de curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

