«Fuimos superiores al Granada pese a perder»

El entrenador del Albacete, Alberto González, recalcó que su equipo hizo «un partido muy, muy brillante, siendo superior, hasta el minuto 65», cuando se produjeron ... los dos goles del Granada. «Me encantó cómo entendimos el partido y la fluidez que conseguimos ante un grandísimo rival pese a la mala suerte del tanto en propia puerta en una jugada un poco accidental, aunque también la condicionara el acierto de su entrenador en los cambios por el cambio de posicionamiento de Stoichkov por dentro para generarse la ventaja al ocupar el área. Luego, sin tiempo para nada, ese otro gol destrozó nuestro partido en un minuto y medio», lamentó.

«Nos sorprendió un poco que el Granada saliera con tres en el medio porque no venía siendo nada habitual, y de hecho consultamos partidos previos porque no se lo habíamos visto salvo en momentos muy puntuales y salvo que fuera con Trigueros como mediapunta, pero no nos condicionó la idea de juego y de hecho nos facilitó la salida de balón y nos permitió más control», apuntó Alberto González. «Perder duele siempre, pero menos cuando haces tantas cosas bien. Creo que nuestros aficionados disfrutaron durante muchos minutos porque representamos muy bien al club y la ciudad, brindando un gran espectáculo aunque lo tirásemos por alto al final», esgrimió.

El entrenador del Albacete sí cargó contra la «disparidad de criterios» arbitral al perdonarle Ávalos Barrera la expulsión a Martin Hongla por un codazo a uno de sus futbolistas después de que jornadas atrás sí se aplicara el máximo castigo con su delantero Kofane. «No entiendo la diferencia y cuesta entenderla. Nos desconcentra mucho, además, porque ya no solo opinan cosas diferentes los que están dentro del campo sino los que están fuera», compartió.

En cualquier caso, Alberto González sacó pecho por sus futbolistas. «Los presupuestos están ahí, pero esta vez estuvimos por encima de la plantilla del Granada a nivel individual y creo que tenemos que sentirnos orgullosos por haberles competido tanto tiempo aunque tenga grandes jugadores que le permitan ganar por detalles», indicó. Preguntado por el exrojiblanco Pepe Sánchez tras su gol en propia puerta, añadió que «está espectacular» y que «ese accidente fue una pena porque no lo merece con el temporadón que está haciendo».