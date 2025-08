Entradas entre 35 y 60 euros para los no abonados en el trofeo

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 6 de agosto 2025, 19:38 | Actualizado 20:21h.

Los precios de las entradas para el Trofeo Ciudad de Granada de presentación del conjunto rojiblanco ante su afición en Los Cármenes contra el Al-Ain emiratí este sábado a las 20.00 horas irán de los 35 euros en los fondos a los 60 en tribuna, pasando por los 50 en preferencia más allá de los doce del infantil en cualquier grada salvo en la zona VIP, según anunció este miércoles el club. Hace un año, con el Al-Wehda, fueron de 12 a 20 euros. El acceso, no obstante, será gratuito para aquellos abonados que ya renovasen su compromiso con su nuevo carné al estar incluido este encuentro.

Las entradas se pondrán a la venta este jueves a partir de las 10.00 horas tanto de forma 'on line' como presencial en las taquillas de Los Cármenes. El Granada advirtió además que para este partido no estará disponible la cesión de abonos. El club no ha facilitado aún el dato de abonados con el que concluyó la primera fase de la campaña, ahora inmersa en la de cambios de asiento antes de abrir la correspondiente a las nuevas altas el lunes que viene.