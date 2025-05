«No entendimos el sistema y todo fue un desastre»

Ángel Mengíbar Granada Lunes, 12 de mayo 2025, 23:56 Comenta Compartir

«La derrota es un palo duro. Quizá no entendimos bien el nuevo sistema. Hubo demasiado correcalles en la primera parte. No teníamos gente en las bandas para defender, ni Sergio Ruiz ni yo sabíamos si saltar a la presión... Fue un desastre», reconoció Gonzalo Villar tras el partido.

El centrocampista nazarí aseveró que «toca pedir perdón a la afición y tragar mierda» en nombre del vestuario, el cual quedó «muy jodido» tras el choque ante el Eibar. «Veníamos dando una imagen en casa más fiable que a domicilio y lo de hoy se trata de un palo duro e inesperado. Tenemos que hacer autocrítica, pero quedan nueve puntos. Si hacemos nueve de nueve, nos metemos en el 'play off' y nadie recordará este partido», añadió.

Sobre los pitos y los cánticos de la afición en contra de la plantilla, Villar afirmó que «entiendo que el que me vea por televisión me insulte y no me crea, pero sigo creyendo en el objetivo. El fútbol es capaz de cambiar el estado de ánimo de las personas. Yo me exijo más. Si hubiese marcado mi ocasión quizá hubiese cambiado la cosa», finalizó.