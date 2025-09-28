Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, en un partido anterior. J. M. Baldomero
Irene Ferreras

«Encajar el doblete de Fiamma tan rápido nos desdibujó en lo emocional»

«Me preocupa la falta de jugadoras y espero que no pase nada, pero estamos bailando en el alambre», valora la entrenadora del Granada femenino tras perder contra el Atlético de Madrid

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 15:19

«El resultado es exagerado y no refleja lo que se vio en el campo. El Atlético dominó y llevó el peso del partido, pero ... no hubo tantas ocasiones claras. No queríamos que conectasen por dentro y juntamos al equipo. La primera parte mostró nuestro plan, pero encajar tan rápido los dos goles en la segunda mitad nos creó brecha emocional y nos desdibujó», valoró Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, tras caer con el Atlético de Madrid.

