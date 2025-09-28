«Encajar el doblete de Fiamma tan rápido nos desdibujó en lo emocional»

«El resultado es exagerado y no refleja lo que se vio en el campo. El Atlético dominó y llevó el peso del partido, pero ... no hubo tantas ocasiones claras. No queríamos que conectasen por dentro y juntamos al equipo. La primera parte mostró nuestro plan, pero encajar tan rápido los dos goles en la segunda mitad nos creó brecha emocional y nos desdibujó», valoró Irene Ferreras, entrenadora del Granada femenino, tras caer con el Atlético de Madrid.

«Les di la enhorabuena a las jugadoras porque demostraron el alma que tiene el equipo pese al marcador, que no es fácil aguantar todo el partido compitiendo cuando pierdes de ese modo. El equipo creyó toda la semana en poder rascar algo, pero los momentos puntuales decantan los encuentros», añadió. El Granada arrancó el duelo con solo seis suplentes ante las lesiones de Sonya Keefe y Leles, algo que inquieta a la preparadora.

«Me preocupa este tema desde el día en que llegué, pero mi trabajo es buscar soluciones para paliar la falta de jugadoras. Lo ideal sería contar con más opciones, pero estamos bailando en el alambre y ojalá no se den más lesiones», explicó. En cuanto a las bajas, Ferreras reveló que «lo de Keefe es algo puntual, episodios de lumbalgia que le pueden dar de manera repentina. A mí me ocurrió como futbolista y sé lo que es. Ojalá no le coincida con momentos importantes del equipo. Por su parte, Leles lleva semanas sin poder entrenar. No parece grave, pero es algo que los servicios médicos deben reconducir», finalizó.

Alba Pérez

También compareció Alba Pérez, que lamentó el tropiezo. «En la primera parte competimos muy bien. En la segunda, salimos con la sensación de poder seguir igual y de conseguir algo positivo, pero nos desestabilizó el primer gol de ellas. A mi juicio, viene de una falta que no es. Nos vamos orgullosas del trabajo y de la línea del equipo», relató.

Al ser preguntada por la meta del Granada teniendo en cuenta el último curso histórico, la zaguera reconoció que supuso «algo único, algo pocas veces un club como el Granada podría vivir. A nivel deportivo, este año es distinto y partimos de cero. Arturo Ruiz aportó mucho al equipo, pero Irene también ha traído detalles muy positivos. En cada partido estamos encontrando esa identidad de juego y mentalidad que nos caracteriza», concluyó.